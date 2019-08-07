Свитолина успешно стартовала на турнире в Канаде (видео)

Спорт

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (седьмая позиция в женском рейтинге WTA) с победы начала свое выступление на турнире в канадском Торонто с призовым фондом 2,83 миллиона долларов.

Наша соотечественница, имея высокую позицию в мировой табели о рангах, стартовала сразу со второго раунда, где ее соперницей была чешка Катерина Синякова (41-я), которая накануне обыграла американку Даниэль Роуз Коллинс (36-я) — 4:6, 7:6 (3), 6:2.

Ранее украинка встречалась со своей соперницей дважды, и в обоих случаях оказалась сильнее — в 2017-м на US Open (6:0, 6:7, 6:3) и в 2018-м на Открытом чемпионате Австралии (4:6, 6:2, 6:1). Не стал исключением и отчетный поединок. После выигранного первого сета казалось, что Элина не испытает особых проблем с Синяковой, но чешка смогла выровнять ситуацию на корте. В решающей партии теннисистки обменивались взятыми геймами на подачах друг друга, пока наша соотечественница не сделала финишный рывок и не склонила чашу весов в свою пользу — 6:3, 3:6, 6:3.

За успешное преодоление второго раунда турнира, на котором она побеждала в 2017-м, Свитолина заработала 29 120 долларов. В 1/8 финала украинка встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич (12-я), одолевшей немку Юлию Гергес (25-я) — 5:7, 6:3, 6:4.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что юная Ястремская обыграла в Канаде экс-первую ракетку мира.

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