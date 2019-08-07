- 23:43 Выстрелил в голову охраннику: появилась новая информация о кровавом инциденте в Полтаве
- 23:15 В Киеве ограничат движение по Южному мосту: что важно знать водителям и пассажирам
- 22:58 Стало известно, о чем говорили Зеленский и Эрдоган во время встречи в Турции
- 22:53 «Динамо» на заметку: «Базель» в Лиге чемпионов сенсационно уступил дома ЛАСКу
- 22:35 Узник Кремля Сущенко подписал согласие на отбывание наказания в Украине
- 22:22 Свитолина успешно стартовала на турнире в Канаде
- 22:08 Вступился за женщину: в Харькове участковый избил пенсионера
- 21:44 Дым видно за несколько километров: под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике
- 21:29 Хунта снова захватила власть: сеть взбудоражила фашистская свастика в центре Киева
- 20:59 В Киеве на горячем поймали банду домушников: фото и видео с места событий
- 20:51 Легкий рецепт модного десерта трайфла: советы кондитера
- 20:46 Как же это не справедливо: знаменитости выражают соболезнования по поводу смерти Аллы Вербер
Узник Кремля Сущенко подписал согласие на отбывание наказания в Украине
Украинский журналист Роман Сущенко, по надуманным обвинениям задержанный в России и приговоренный к 12 годам колонии, подписал документы о согласии отбывать наказание в Украине. Об этом сообщил защитник украинца Марк Фейгин.
Инициатива подписания таких документов исходила от российской стороны. При этом Фейгин советует не преувеличивать значение этих бумаг, поскольку о намерениях РФ ничего неизвестно. Бумаги могут просто «положить под сукно» до подходящего момента.
Как сообщает Укринформ, Фейгин оценивает переговоры по обмену Сущенко как перешедшие в замороженную стадию. Защитник надеется, что ситуация может измениться уже нынешней осенью.
Напомним, Сущенко после почти двух лет в московском СИЗО был приговорен к заключению за «шпионаж в пользу Украины». Журналиста этапировали в колонию строгого режима для осужденных правоохранителей. Находится колония в городе Утробино Кировской области.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!