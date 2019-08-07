Узник Кремля Сущенко подписал согласие на отбывание наказания в Украине

Украина

Украинский журналист Роман Сущенко, по надуманным обвинениям задержанный в России и приговоренный к 12 годам колонии, подписал документы о согласии отбывать наказание в Украине. Об этом сообщил защитник украинца Марк Фейгин.

Инициатива подписания таких документов исходила от российской стороны. При этом Фейгин советует не преувеличивать значение этих бумаг, поскольку о намерениях РФ ничего неизвестно. Бумаги могут просто «положить под сукно» до подходящего момента.

Как сообщает Укринформ, Фейгин оценивает переговоры по обмену Сущенко как перешедшие в замороженную стадию. Защитник надеется, что ситуация может измениться уже нынешней осенью.

Напомним, Сущенко после почти двух лет в московском СИЗО был приговорен к заключению за «шпионаж в пользу Украины». Журналиста этапировали в колонию строгого режима для осужденных правоохранителей. Находится колония в городе Утробино Кировской области.

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