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Знаменитая актриса Милла Йовович снова беременна (фото)
Известная актриса с украинскими корнями Милла Йовович в ближайшие месяцы снова станет мамой. О грядущем пополнении актриса и модель рассказала фолловерам в своем Instagram, опубликовав фото с округлившимся животом. Будущая мама сообщила, что у них с мужем снова будет девочка.
«Снова постучали. После того как 13 недель назад я узнала, что снова беременна, у меня возникли смешанные чувства: от радости до ужаса. Из-за моего возраста и потерянной последней беременности я не хотела слишком быстро привязываться к этому потенциальному ребенку», — пишет знаменитость.
По словам Йовович, последние месяцы она и ее семья жили «как на иголках» и ждали результатов тестов и УЗИ, проводя большую часть времени в кабинетах врачей. Слава богу, все хорошо.
«Мы узнали, что нас благословили девочкой! В любом случае желаю мне и моему ребенку удачи! Я посылаю вам лучи любви и буду держать в курсе моих успехов!», — поделилась радостью Милла.
Как известно, Милла Йовович и ее третий супруг, режиссер Пол Андерсон, воспитывают двух дочерей — 11-летнюю Эву Габо и 4-летнюю Дашиэл Иден. В мае актриса и модель рассказала, что два года назад она пережила экстренный аборт на пятом месяце беременности.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Милла Йовович умилила сеть семейными фото на дне рождения дочери.
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