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Путин ждет от Зеленского уступок: генерал заявил об угрозе
Украине не стоит верить словам Владимира Путина о желании прекратить войну на Донбассе. На деле же Кремль заинтересован в сохранении напряженности в регионе, чтобы сберечь контроль над Украиной. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» озвучил ветеран внешней разведки, военный эксперт, генерал Василий Богдан.
«Да, на словах президент России говорит, что хотел бы, чтобы ситуация на востоке Украины была урегулирована. Но он хочет, чтобы это произошло исключительно на его условиях… Он будет делать все, чтобы ситуация на Донбассе оставалась напряженной. Он хочет добиться, чтобы Украина стала более уступчивой», — считает генерал.
По мнению Богдана, Путин будет пытаться заставить новую власть Украины отказаться от евроатлантического курса. «Ему (Путину) совсем не нравится, какую политику ведет новоизбранный украинский президент. Внешний вектор остался такой же, как и при Порошенко: путь в Европу, сближение с НАТО. Путина это не устраивает», — объяснил военный эксперт.
Противостоять Кремлю Украина может только силовыми методами, а не призывами к миру. «Путина можно остановить только силой. Он уважает силу. А наша политика пацифизма может очень дорого нам стоить», — подчеркнул генерал.
Почему украинская стратегия «не реагировать на провокации» является ошибочной, читайте в интервью Богдана «Путин боится только силы, политика Зеленского может дорого нам стоить».
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