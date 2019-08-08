Политика

Кто главный в стране? Зеленскому задали важный вопрос про Коломойского

Президенту Владимиру Зеленскому придется наконец определиться, кто на самом деле формирует украинскую политику: сам Зеленский или все-таки Игорь Коломойский. Попытки показать Зеленского самостоятельным игроком нивелируются активными действиями Коломойского с момента установления новой власти. На это обратил внимание журналист Роман Романюк.

Романюк напомнил, что лица, приближенные к Коломойскому (Андрей Богдан, Александр Ткаченко, Александр Дубинский), уже получили или вскоре займут высокие должности. А сам Коломойский открыто указывает, кого видит, например, на посту премьера или мэра Киева. Об этом журналист отмечает в своей статье для «Украинской правды».

«Почти каждое интервью, которые он (Коломойский) не устает давать, оставляет себе вопрос — а кто же главный в стране? Коломойский знает все, во всем ориентируется и делает политические и кадровые прогнозы, которые подозрительно часто сбываются. В разгар поисков нового премьера и формирования правительства только Коломойский позволяет себе определять фаворитов», — отмечает журналист.

Также не остались незамеченными специфические взаимоотношения Зеленского и Коломойского. В ответ на предложение Зеленского финансировать социальные проекты Коломойский изъявляет готовность исключительно «покрасить ларек».

Журналист убежден, что рано или поздно Зеленскому придется «определить рамку своего сосуществования» с Коломойским: нужно будет объяснить, «по какому принципу и процедуре определяются счастливчики, которые будут ремонтировать аэропорты, дороги или покупать квартиры? И как это в дальнейшем повлияет на интерес силовиков к ним… „Покрашенный ларек“ увеличит или уменьшит шансы „художника“ избежать правосудия?».

Напомним, ранее в интервью западным СМИ Коломойский не стал отрицать своего влияния на украинскую политику.

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