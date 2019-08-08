Дочери короля Норвегии запретили пользоваться титулом принцессы из-за шамана (фото)

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Дочь короля Норвегии Харальда V и старшая сестра наследного принца Хокона Марта Луиза вынуждена отказаться от титула принцессы. 47-летняя представительница королевской семьи несколько месяцев назад обзавелась новым бойфрендом — темнокожим американцем Шаманом Дуреком (настоящее его имя — Дерек Верретт), который по своей профессии является шаманом и духовным целителем голливудских знаменитостей. Принцессу и Дурека познакомила их общая знакомая — кинозвезда Гвинет Пэлтроу.

Пару связывают не только романтические, но и деловые отношения. Так, они вместе отправились в «гастрольное турне» под названием «Принцесса и шаман», разъезжая с лекциями и семинарами по разным городам. Это вызвало настоящий скандал на родине Марты Луизы. Подданные Норвегии сочли, что негоже принцессе зарабатывать на своем королевском происхождении. В итоге дочери Харальда V пришлось согласиться с тем, что она не может пользоваться королевским титулом, когда речь идет о бизнесе.

«В последнее время было много дискуссий относительно использования мною титула в коммерческих целях. То, что я пользовалась титулом принцессы во время моего тура, было ошибкой, о которой я сожалею… Я восприняла дискуссии серьезно, и в сотрудничестве с моей семьей мы решили, что лучше всего будет внести некоторые изменения. Мы пришли к совместному решению, что я буду использовать титул принцессы, когда представляю королевский двор, выполняю мои официальные обязанности дома и за границей, а также в частном порядке. Отныне я не буду пользоваться титулом в коммерческом контексте. Во всех коммерческих проектах я буду просто Мартой Луизой», — написала женщина у себя в Instagram.

Марта Луиза, которая ранее заявляла что имеет способности к ясновидению и может общаться с духами умерших и ангелами, занимает ныне четвертое место в очереди на престол. В период с 2002 по 2016 год она была замужем за писателем-простолюдином Ари Беном. В 2017 году они оформили свой развод, который стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии. У бывших супругов есть три дочери — 16-летняя Ангелика Мод, 14-летняя Леа Айседора и десятилетняя Эмма Таллула.

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