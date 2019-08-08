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Меган Маркл забрала сына и ушла от принца Гарри – СМИ (фото)
Американские СМИ утверждают, что Меган Маркл ушла от принца Гарри, забрав с собой четырехмесячного сына Арчи. Издание National Enquirer сообщает, что между супругами вспыхнула грандиозная ссора.
«Дворец оказывает на Гарри сильное давление с тем, чтобы он заставил жену понять, что она больше не голливудская звезда, а член королевской семьи с важными обязанностями и ответственностью», — заявил источник издания. На этой почве между герцогом и герцогиней Сассекскими возникла напряженность (Гарри ранее сделал Меган выговор на балконе Букингемского дворца во время парада), которая привела к конфликту.
Гарри сказал бывшей актрисе, что она «не может просто делать то, что хочет и когда хочет». Он перечислил все ее недавние промахи. А она пришла в ярость и якобы начала кричать, что не собирается быть еще одной «безвкусной герцогиней», подобной жене принца Уильяма Кейт Миддлтон. В конце концов, как пишет издание, Маркл выбежала из комнаты в слезах. А спустя считанные минуты покинула Фрогмор-коттедж с Арчи на руках и уехала в неизвестном направлении.
Гарри был в отчаянии. Меган уехала без телохранителей, и он понятия не имел, где она. Спустя несколько часов она позвонила мужу и выдвинула ультиматум: «Или ты и твоя семья отстанете от меня, или между нами все кончено!». Гарри, который боится потерять Меган, был крайне расстроен, но пообещал ей, что все наладится, и что они вскоре покинут Великобританию и переедут на ее родину — в США. «Это погрузит королевскую семью в кризис, но Гарри не заботят такие проблемы. Он знает, что именно этого по-настоящему хочет Меган», — пишет журнал. Лишь после этого Маркл согласилась вернуться домой.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Принц Чарльз выступил на стороне Меган Маркл в ее противостоянии с королевскими советниками.
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