Происшествия

В Житомирской области люди массово отравились на поминках: все подробности

В Житомирской области расследуют случай массового отравления людей. В больницу слегли семьи из села Зарубинцы, пришедшие на поминальный обед в воскресенье, 4 августа.

В районную больницу пришлось госпитализировать десятерых жителей села, в том числе двоих подростков 15 и 17 лет лет. Врачи поставили диагноз «кишечная инфекция», а службы ищут виновника распространения заболевания.

Всего на поминках присутствовало около 70 человек. Не исключено, что появятся новые пострадавшие.

Уже выяснилось, что блюда на поминальный обед привезла выездная кухня из соседнего села. Полиция расследует дело о нарушении санитарных правил и норм, приведшем к массовому отравлению (ч.1 ст. 325 УК Украины). Нарушителям грозит штраф, а если будет доказан умысел — то еще и ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в жаркие дни важно тщательно соблюдать сроки и правила хранения пищевых продуктов и готовых блюд. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как избежать отравлений летом и почему алкоголь особенно вреден в жару.

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