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Из-за плановых ремонтов киевлянам отключают воду (адреса)
«Киевводоканал» проводит плановые работы на водных сетях. В определенное время в десятках домов перекроют краны. Запастись водой придется жителям домов по таким адресам:
9 августа
- с 8:30 до 21:00 — на улицах Кудрявский спуск, 7; Глубочицкой, 29/31, 38/37, 43;
10 августа
- с 8:00 до 16:00 — на улице Б. Житомирской, 2.
Между тем еще 7 августа из-за аварий воду перекрыли по ряду адресов: на улицах Пироговский путь, 48, Малиновского, 30, 36, Героев Сталинграда, 17а, 19, 19а, Минина, 1−4, бульваре Верховного Совета, 29а, на улицах Красноткацкой, 24а, Булгакова, 2, 4, 4а, Новополевой, 45−92, Чистяковской, 17, 18, 20, 24,26, 28, 30, переулке Чистяковском, 5, на просп. Освободителей, 2.
В тот же день в этом районе произошел пожар на рынке возле метро «Дарница» в Киеве. Опубликованы фото и видео, сделанные с воздуха.
Устранить аварии на водных сетях ремонтники обещают за сутки. Более детально о сроках можно узнать, позвонив в диспетчерскую «Киевводоканала» по телефонам 15−81, (044) 200−73−01.
Между тем в Украине установили предельные тарифы на горячую воду и отопление. Сколько теперь придется платить за услуги, читайте здесь.
Также «ФАКТЫ» сообщали, где в Киеве на этой неделе проводятся продуктовые ярмарки.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?