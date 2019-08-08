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Спорт

Свитолина вошла в топ-10 самых богатых спортсменок мира (фото)

10:18 8 августа 2019 51
Свитолина вошла в топ-10 самых богатых спортсменок мира (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Авторитетный журнал Forbes составил рейтинг самых богатых представительниц мирового спорта за последний год. Согласно данным издания, в топ-10 списка вошли исключительно теннисистки.

Отрадно, что на ведущих ролях и первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина. По данным Forbes, наша соотечественница располагается на девятом месте, суммарно заработав 6,1 млн долларов. Из них 4,6 млн — призовые за турниры (в 2018-м украинка завоевала чемпионские трофеи в Брисбене, Дубае, Риме и на итоговом турнире в Сингапуре), еще 1,5 млн — отчисления за спонсорские контракты, среди которых наиболее крупные с производителями одежды Nike и спортивной экипировки Wilson.

Самые большие призовые Свитолина получила в 2018 году за победу на Итоговом турнире в Сингапуре

Отметим, что возглавляет список самых богатых спортсменок экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс с заработком в 29,2 млн долларов, львиную долю из которых (25 млн) составляют рекламные контракты. На втором месте японка Наоми Осака — 24,3 млн (8,3 млн призовых + 16 млн контракты), замыкает тройку лидеров немка Анжелик Кербер — 11,8 млн (5,3+6,5).

Также в топ-10 вошли румынка Симона Халеп (10,2 млн), американка Слоан Стивенс (9,6), датчанка Каролин Возняцки (7,5), россиянка Мария Шарапова (7), чешка Каролина Плишкова (6,3), а также американка Винус Уильямс и испанка Гарбинье Мугуруса (по 5,9).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина успешно стартовала на турнире в Канаде.

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