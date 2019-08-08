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Легкий рецепт аджики от грузинского повара: быстро и вкусно (фото)
Блюда национальной кухни, несомненно, лучше пробовать в исполнении повара той страны, с которой связана их история. Например, пасту — в Италии, паэлью — в Испании, суши — в Японии… А когда отправляешься в Грузию, хочется продегустировать настоящий грузинский шашлык с аджикой, хачапури и хинкали и, разумеется, знаменитые вина. Грузия славится гостеприимностью. Уйти голодным из ресторана или из гостей здесь просто невозможно! И каждый раз открываешь для себя какой-то новый вкус. Это и пхали, и грибы, запеченные с сулугуни, и лобио… К слову, грузинская кухня сегодня невероятно популярна и в киевских ресторанах. Но все же всегда интересно, как-то или иное блюдо готовят в Грузии.
Секретами приготовления соуса «аджика» и других грузинских блюд с «ФАКТАМИ» поделился повар из Боржоми Звиад Меликидзе. Также он рассказал, как лучше хранить аджику.
— Аджика — соус острый и ароматный, — говорит Звиад Меликидзе. - Особенно он вкусен с шашлыком. Рецептов приготовления аджики много. У каждого ведь свой вкус.
— Поделитесь своим любимым рецептом?
— С большим удовольствием!
Рецепт настоящей грузинской аджики
Для приготовления соуса понадобится килограмм перца чили, 150 граммов чеснока и 200 граммов болгарского перца. Все ингредиенты измельчите в мясорубке, посолите по вкусу. И приятного аппетита!
— Более мягким получится вкус, если добавить 100 миллилитров томатной пасты, — уточняет Звиад Меликидзе.
— Правда, что в Грузии в аджику кладут измельченные грецкие орехи?
— Да, это так. Получается очень пикантно. Можно добавить в аджику 200 граммов грецких орехов, но тогда не нужны томатная паста и болгарский перец. Это уже совсем другой рецепт.
— Надо ли добавлять в соус травы — петрушку и кинзу?
— Рекомендую дополнить соус кинзой и приправой хмели-сунели.
— В Украине популярна аджика из спелых томатов. А в Грузии тоже готовят такую?
— Да, есть и такие варианты. В аджику из перца чили, чеснока и болгарского перца добавьте немного свежевыжатого томатного сока и петрушку. Количество сока определяйте сами и таким образом регулируйте остроту соуса.
— Подойдут ли для приготовления аджики желтые, розовые и бурые помидоры?
— В Грузии традиционно используются красные томаты.
— Нужно ли варить аджику?
— Нет. Если приготовите по моему рецепту, она будет по-летнему свежей и красивой. И в этом ее прелесть.
— Как правильно хранить аджику?
— В холодильнике при температуре от ноля до плюс пяти градусов.
— Подавать соус лучше охлажденным или при комнатной температуре?
— Второй вариант более распространен.
— В Украине шашлык маринуют в красном вине, в майонезе или кефире. Один знакомый рассказывал, что делает нежный маринад из персикового пюре. А какой, с вашей точки зрения, маринад считается для шашлыка лучшим?
— Для того, чтобы приготовить вкусный шашлык, нужно только свежее мясо и соль. Особенный вкус у шашлыка из свинины. Если говорить о третьем ингредиенте, то это репчатый лук, который вместе со своим соком отдает мясу вкус и аромат.
— Какие блюда традиционной грузинской кухни вы бы посоветовали приготовить читателям «ФАКТОВ»?
— Например, ассорти из пхали. Это плоские лепешки из моркови, свеклы или шпината с добавлением грецких орехов. Также их можно приготовить из баклажанов. Ассорти из пхали эффектно смотрится на блюде благодаря богатой палитре цветов. Здесь и бордовый, и оранжевый, и зеленый. А еще советую приготовить салат из свежих томатов, огурцов, петрушки, базилика и репчатого красного лука с добавлением домашнего подсолнечного масла, уксуса (его надо добавить буквально пару капель) и ореховой пасты. Что касается масла, особенно у нас ценится кахетинское нерафинированное. Тем, кто любит острое, могу посоветовать добавить в салат зеленый острый перец.
— Можно ли заменить уксус в заправке лимонным соком, а подсолнечное масло — оливковым?
— Да, это допустимо именно для этого салата. Но есть блюда, где заменять ингредиенты на другие нежелательно. Например, в пхали нужно добавлять не лимонный сок, а уксус, если вы хотите сохранить традиционный вкус этого блюда.
— Очень понравились шампиньоны, запеченные с сулугуни. Как их приготовить в домашних условиях?
— Рецепт несложный и доступный. Да и времени приготовление займет немного.
Грибы, запеченные с сулугуни
Для приготовления этого блюда понадобятся шампиньоны, сулугуни и сливочное масло. Срежьте ножки грибов. Наполните шапочки сливочным маслом и запекайте до полуготовности минут десять при температуре 250 градусов. Затем добавьте в каждую шапочку кубик сулугуни и запекайте еще минут пять. Подавайте грибы горячими.
— Современные национальные кухни во всех странах мира продолжают развиваться. Повара привносят что-то новое необычное. А у вас есть авторское блюдо, которым вы гордитесь?
— Да, недавно я создал блюдо, которое назвал «Багратиони». Запеченные в сметане с сулугуни телятина, бекон и шампиньоны подаются горячими и очень нравятся гостям. Пикантность вкусу добавляет свежий тархун. Он является одним из ингредиентов и служит декором при подаче. Новое блюдо вкусное и сытное.
— Звиад, бывали ли вы в Киеве? Какие блюда украинской кухни вам нравятся?
— В Украине я еще не был. Но, возможно, когда-нибудь побываю. Знаю, что украинская кухня очень вкусная. Борщ, вареники, сало известны во всем мире. Приятно и то, что грузинскую кухню очень любят в Украине.
Эксклюзивный материал «ФАКТОВ» о том, что можно посмотреть в Грузии, чем интересен Тбилиси, а также рецепт настоящего грузинского шашлыка читайте здесь.
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