Легкий рецепт аджики от грузинского повара: быстро и вкусно (фото)

Стиль жизни

Блюда национальной кухни, несомненно, лучше пробовать в исполнении повара той страны, с которой связана их история. Например, пасту — в Италии, паэлью — в Испании, суши — в Японии… А когда отправляешься в Грузию, хочется продегустировать настоящий грузинский шашлык с аджикой, хачапури и хинкали и, разумеется, знаменитые вина. Грузия славится гостеприимностью. Уйти голодным из ресторана или из гостей здесь просто невозможно! И каждый раз открываешь для себя какой-то новый вкус. Это и пхали, и грибы, запеченные с сулугуни, и лобио… К слову, грузинская кухня сегодня невероятно популярна и в киевских ресторанах. Но все же всегда интересно, как-то или иное блюдо готовят в Грузии.

Секретами приготовления соуса «аджика» и других грузинских блюд с «ФАКТАМИ» поделился повар из Боржоми Звиад Меликидзе. Также он рассказал, как лучше хранить аджику.

— Аджика — соус острый и ароматный, — говорит Звиад Меликидзе. - Особенно он вкусен с шашлыком. Рецептов приготовления аджики много. У каждого ведь свой вкус.

— Поделитесь своим любимым рецептом?

— С большим удовольствием!

Рецепт настоящей грузинской аджики Для приготовления соуса понадобится килограмм перца чили, 150 граммов чеснока и 200 граммов болгарского перца. Все ингредиенты измельчите в мясорубке, посолите по вкусу. И приятного аппетита!

— Более мягким получится вкус, если добавить 100 миллилитров томатной пасты, — уточняет Звиад Меликидзе.

— Правда, что в Грузии в аджику кладут измельченные грецкие орехи?

— Да, это так. Получается очень пикантно. Можно добавить в аджику 200 граммов грецких орехов, но тогда не нужны томатная паста и болгарский перец. Это уже совсем другой рецепт.

— Надо ли добавлять в соус травы — петрушку и кинзу?

— Рекомендую дополнить соус кинзой и приправой хмели-сунели.

— В Украине популярна аджика из спелых томатов. А в Грузии тоже готовят такую?

— Да, есть и такие варианты. В аджику из перца чили, чеснока и болгарского перца добавьте немного свежевыжатого томатного сока и петрушку. Количество сока определяйте сами и таким образом регулируйте остроту соуса.

— Подойдут ли для приготовления аджики желтые, розовые и бурые помидоры?

— В Грузии традиционно используются красные томаты.

— Нужно ли варить аджику?

— Нет. Если приготовите по моему рецепту, она будет по-летнему свежей и красивой. И в этом ее прелесть.

— Как правильно хранить аджику?

— В холодильнике при температуре от ноля до плюс пяти градусов.

— Подавать соус лучше охлажденным или при комнатной температуре?

— Второй вариант более распространен.

Звиад Меликидзе: «Мое авторское блюдо «Багратиони» вкусное и сытное»

— В Украине шашлык маринуют в красном вине, в майонезе или кефире. Один знакомый рассказывал, что делает нежный маринад из персикового пюре. А какой, с вашей точки зрения, маринад считается для шашлыка лучшим?

— Для того, чтобы приготовить вкусный шашлык, нужно только свежее мясо и соль. Особенный вкус у шашлыка из свинины. Если говорить о третьем ингредиенте, то это репчатый лук, который вместе со своим соком отдает мясу вкус и аромат.

— Какие блюда традиционной грузинской кухни вы бы посоветовали приготовить читателям «ФАКТОВ»?

— Например, ассорти из пхали. Это плоские лепешки из моркови, свеклы или шпината с добавлением грецких орехов. Также их можно приготовить из баклажанов. Ассорти из пхали эффектно смотрится на блюде благодаря богатой палитре цветов. Здесь и бордовый, и оранжевый, и зеленый. А еще советую приготовить салат из свежих томатов, огурцов, петрушки, базилика и репчатого красного лука с добавлением домашнего подсолнечного масла, уксуса (его надо добавить буквально пару капель) и ореховой пасты. Что касается масла, особенно у нас ценится кахетинское нерафинированное. Тем, кто любит острое, могу посоветовать добавить в салат зеленый острый перец.

— Можно ли заменить уксус в заправке лимонным соком, а подсолнечное масло — оливковым?

— Да, это допустимо именно для этого салата. Но есть блюда, где заменять ингредиенты на другие нежелательно. Например, в пхали нужно добавлять не лимонный сок, а уксус, если вы хотите сохранить традиционный вкус этого блюда.

— Очень понравились шампиньоны, запеченные с сулугуни. Как их приготовить в домашних условиях?

— Рецепт несложный и доступный. Да и времени приготовление займет немного.

Грибы, запеченные с сулугуни, несложно приготовить и в домашних условиях

Грибы, запеченные с сулугуни Для приготовления этого блюда понадобятся шампиньоны, сулугуни и сливочное масло. Срежьте ножки грибов. Наполните шапочки сливочным маслом и запекайте до полуготовности минут десять при температуре 250 градусов. Затем добавьте в каждую шапочку кубик сулугуни и запекайте еще минут пять. Подавайте грибы горячими.

— Современные национальные кухни во всех странах мира продолжают развиваться. Повара привносят что-то новое необычное. А у вас есть авторское блюдо, которым вы гордитесь?

— Да, недавно я создал блюдо, которое назвал «Багратиони». Запеченные в сметане с сулугуни телятина, бекон и шампиньоны подаются горячими и очень нравятся гостям. Пикантность вкусу добавляет свежий тархун. Он является одним из ингредиентов и служит декором при подаче. Новое блюдо вкусное и сытное.

— Звиад, бывали ли вы в Киеве? Какие блюда украинской кухни вам нравятся?

— В Украине я еще не был. Но, возможно, когда-нибудь побываю. Знаю, что украинская кухня очень вкусная. Борщ, вареники, сало известны во всем мире. Приятно и то, что грузинскую кухню очень любят в Украине.

Эксклюзивный материал «ФАКТОВ» о том, что можно посмотреть в Грузии, чем интересен Тбилиси, а также рецепт настоящего грузинского шашлыка читайте здесь.

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