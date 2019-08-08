Стиль жизни

Гороскоп здоровья: в воскресенье берегите позвоночник, а во вторник — ноги

Прогноз самочувствия на 8—14 августа

ЧЕТВЕРГ. Уязвимы люди, страдающие заболеваниями мочеполовой сферы. Особенно нужно беречься представителям Весов и Скорпиона. Рекомендуется лечить заболевания уха, горла и носа, что стоит взять на заметку представителям Близнецов и Тельца. Показаны дыхательные упражнения. Могут обостряться варикоз, геморрой. Отдавайте предпочтение диетической пище.

ПЯТНИЦА. У многих представителей Рака и Стрельца ослаблена нервная система. Полезно пить успокаивающие травяные чаи и отвары. Могут обостряться заболевания суставов, особенно у Козерогов. Показана дыхательная гимнастика, что стоит взять на заметку Близнецам. Желательно отказаться от жирной пищи, поскольку уязвима печень.

СУББОТА. Старайтесь избегать продолжительных пеших прогулок и физических перегрузок. Берегите нервы! У представителей Рака и Стрельца уязвима печень, поэтому лучше отказаться от жирной пищи и алкоголя. Показана дыхательная гимнастика. Близнецам и Козерогам следует опасаться обострения заболеваний бронхолегочной системы. Ешьте овощи и фрукты в любом виде.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Опасно перегружать позвоночник, так как может обостряться остеохондроз. Возможны ухудшения у страдающих кожными недугами, особенно у представителей Девы. Удачный период для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, что стоит взять на заметку рожденным под знаками Тельца и Рака. Лучше отдавать предпочтение диетической пище.

ПОНЕДЕЛЬНИК. Берегите спину! Лучше отложить занятия в спортзале. У представителей Тельца и Девы могут возникнуть проблемы с кожей. Хорошее время для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, что не стоит упускать представителям Рака. Налегайте на овощи и фрукты.

ВТОРНИК. Рекомендуется бассейн, сауна. Уязвимы ноги, поэтому лучше избегать продолжительных пеших прогулок. Представителям Стрельца и Водолея следует беречь нервы. Стоит сходить к кардиологу. Удачное время для лечения заболеваний сердца, что может быть актуально для людей, родившихся под знаками Льва и Скорпиона. Полезны кисломолочные продукты.

СРЕДА. Показаны лечебные ванны. Старайтесь не перегружать ноги. Хорошее время для лечения заболеваний сердца, в том числе для операций на этом органе. Могут обостряться заболевания ног и суставов, особенно надо беречься представителям Рака и Водолея. Лучше избегать неприятного общения, поскольку ослаблена нервная система. Пойдут на пользу успокаивающие чаи и отвары.

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