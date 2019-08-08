В Британии выпустили "чернобыльскую" водку

Мир

В Британии на волне интереса к сериалу «Чернобыль» и событиям на ЧАЭС 33-летней давности выпустили особую «чернобыльскую» водку. Группа исследователей из Портсмутского университета приготовила оригинальный алкогольный напиток на основе ржаного зерна, выращенного в зоне отчуждения, и воды, взятой в окрестностях Чернобыля.

Как объясняют ученые, вода для водки была тщательно очищена, а потому конечный продукт содержит радиоактивных частиц не более, чем любая другая водка. Об этом сообщает The Mirror.

Водка получила название «Атомик» (Atomik). Пока что разлита лишь одна бутылка «чернобыльского» алкоголя, но исследователи надеются до конца года выпустить не менее 500 бутылок.

Авторы проекта объясняют, что их цель — не прибыль, а демонстрация возможностей зоны отчуждения. Ученые пытаются доказать, что на заброшенной территории могут существовать отдельные виды производства.

Водку «Атомик» планируют реализовывать среди туристов, посещающих ЧАЭС, города Чернобыль и Припять, а вырученные средства пойдут на развитие инфраструктуры в зоне отчуждения.

Напомним, после выхода на экраны мини-сериала «Чернобыль» организаторы поездок в зону ЧАЭС наблюдают значительное увеличение потока экскурсантов. Разработаны новые маршруты поездок.

Фото bailiwickexpress.com

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