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Парень провалился в невероятно узкую расщелину и пролежал зажатым между скалами четыре дня (фото)
Спасатели провинции Баттамбанг в Камбодже освободили парня, который соскользнул в невероятно узкую расщелину и пролежал, зажатый между скалами и не имея возможности пошевелиться, четыре дня.
28-летний Сум Бора отправился в джунгли в поисках помета летучих мышей (считающегося отличным удобрением) и свалился в горную расщелину, попытавшись достать оттуда свой фонарик. Его обеспокоенная семья, как сообщает Fresh News, начала активные поиски лишь на третий день после его ухода. Сума нашел его брат. Около 200 вызванных им спасателей в течение десяти часов осторожно расколупывали скалы, чтобы безопасно вытащить оттуда несчастного.
Сум Бора, который все это время провел без еды и воды, был крайне слаб и изможден. Его срочно госпитализировали.
фото Battambang province Authority Police
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