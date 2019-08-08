Украина

Погода в Кирилловке, Затоке, Коблево и на других курортах Украины: прогноз синоптиков на выходные

В Кирилловке (Запорожская область), в четверг, 8 августа днем будет +26—28 градусов, но это не предел: в пятницу-субботу потеплеет до +27—29, а в воскресенье-понедельник — до +31 градуса, прогнозирует Укргидрометцентр. Ночью температура будет опускаться до +15—17, в понедельник — до +17—19 градусов. Переменная облачность не помешает загару, но в пятницу-субботу возможны небольшие дожди с грозами. Умеренный ветер к воскресенью ослабеет, облака будут появляться все реже, а к понедельнику исчезнут вообще.

В Бердянске ситуация аналогичная, разве что вероятность осадков в пятницу-субботу ниже.

В Одессе ночи будут более теплые — 19—21 со знаком плюс, лишь в воскресенье-понедельник немного, на пару градусов посвежеет. Дневные же температуры к выходным будут повышаться от +26—28 градусов в четверг до +29—31 (а то и выше) в воскресенье-понедельник. В четверг—субботу ожидаются умеренный ветер и переменная облачность, с воскресенья — слабый ветерок и совсем ясное небо. Осадки не прогнозируются.

В Затоке (Одесская область) погода обещает быть похожей на одесскую — разве что дневные температуры на 1—2 градуса ниже, а ветер — чуть сильнее, что компенсируется практически полностью чистым небом.

В Геническе (Херсонская область), в четверг—субботу умеренный ветер, переменная облачность, днем будет прогреваться до +28—30 градусов, вечером в пятницу и в ночь на субботу возможен дождь, а то и гроза. В воскресенье-понедельник ветер ослабеет, тучки исчезнут, а дневная температура поднимется до +29—31 градуса. Ночью будет держаться 16—19 градусов тепла.

Похожая погода, лишь на градус-другой прохладнее и слегка ветренее, ожидается на юг от Геническа — в расположенных на Арабатской стрелке Генической Горке, Приозерном, Стрелковом, Счастливцевом.

В Лазурном, Скадовске и Железном Порту (Херсонская область) — ясное, практически безоблачное небо, ветер слабый, сухо и тепло. Днем в четверг-пятницу +25—26 градусов, в субботу—понедельник +27—29. Ночью температура будет опускаться до 21—22 тепла.

В Коблево (Николаевская область) также без осадков, в четверг-пятницу — до 28—29 тепла днем, легкая облачность и слабый ветер. К выходным ветерок будет почти незаметным, потеплеет на градус-два, а небо еще более прояснится. По ночам столбик термометра будет опускаться до +19—22 градусов.

На горном курорте Буковель (Ивано-Франковская область) в четверг облачно, слабый ветер, днем и вечером дождь. В пятницу—воскресенье ветер стихнет, малооблачно, к понедельнику небо совсем прояснится. Дневные температуры: в четверг-пятницу +19—21 градус, в субботу до +23, в воскресенье +25, в понедельник +28 градусов. Ночью будет прохладно: в пятницу, воскресенье и понедельник столбик термометра опустится до +11—12, а в субботу — до +9 градусов.

В Трускавце (Львовская область) в четверг утренняя гроза перейдет в мелкий дождь, который обещает стихнуть к вечеру. Также к вечеру воздух прогреется до +25 градусов. Легкая облачность и +26—28 градусов ожидаются в пятницу-субботу. В воскресенье небо опять затянет тучами, дневная температура — до +27 градусов. В понедельник небо прояснится, а столбик термометра может подняться выше +30. Ночные температуры: +13—15 гадусов в пятницу-субботу и +18—20 градусов в воскресенье-понедельник. Легкий ветерок по ночам будет совсем исчезать.

На Шацких озерах (Волынская область) — переменная облачность, ветер в основном слабый. В четверг-пятницу — дожди с грозами, в воскресенье — просто дождь, но сильный. В субботу и понедельник без осадков. Температура днем +23—25 градусов, по ночам она будет опускаться до +13—14 в пятницу-субботу и +15—17 в воскресенье-понедельник.

Температура воды у Черноморского и Азовского побережий в выходные дни ожидается в пределах +22−26 градусов. В частности, на пляжах Кирилловки вода +24—26 градусов, Бердянска, Одессы, Затоки и Лазурного — плюс 24—25, Скадовска и Железного Порта — плюс 23—25, Геническа — плюс 23—24, Коблево — плюс 22—23 градуса. На Арабатской стрелке — перепад от +23 градусов у Стрелкового до +25—26 у Счастливцево.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе погода «планирует» еще несколько жарких дней, но «лето уже прошло» .

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