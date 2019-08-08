Накрыло волной: под Одессой подростка унесло в открытое море

Происшествия

В пригороде Одессы ведутся поиски подростка, унесенного в открытое море во время купания. Как сообщили в региональном главке ГСЧС в Одесской области, 7 августа в 20:00 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что у села Григорьевка Лиманского района в акватории Черного моря пропал мальчик 2006 года рождения. Ранее в Закарпатье школьник случайно упал в реку, и его унесло течением.

Как отмечается, подросток вместе со своим 52-летним отчимом пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа. В это время их накрыло волной и унесло в открытое море. Мужчину удалось спасти пограничникам, пришедшим на помощь на катере.

Водолазами аварийно-спасательного отряда специального назначения начаты поиски мальчика. В этих целях также задействован катер ПРК-01 «Морской поисково-спасательной службы».

Ранее под Одессой сразу два мальчика из разных семей исчезли по пути к родным в одно село.

А в Киеве после занятий в лицее не вернулся домой 12-летний мальчик.

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