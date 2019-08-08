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Мир

Столицу Литвы залило сильным ливнем, машины буквально плавают по улицам (фото)

13:02 8 августа 2019 85
литва
Инф. «ФАКТОВ»

Столица Литвы 8 августа пережила небывалые осадки: сильный дождь в Вильнюсе уже привел к затоплению улиц и к ограничению движения транспорта. Из-за того, что ряд улиц были затоплены, транспортный поток пришлось пустить в объезд.

литва

Синоптики полагают, что дождь затянется до конца дня, а значит, возможны новые ЧП в городе.

литва

Осадки были вызваны атлантическим циклоном, накрывшим Западную Европу. Сильные ливни в ближайшие дни ожидаются по всей территории Литвы.

литва

Напомним, в Украине 3−4 августа также почувствовали на себе влияние циклона из Румынии, который принес похолодание, шквалы и проливные дожди. По прогнозам народных синоптиков, 8 августа будет температурный пик, а затем период умеренно теплой погоды, характерной для начала осени.

Фото delfi. lt

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