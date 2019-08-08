Новая Рада должна провести земельную реформу и большую приватизацию, — эксперт

Политика

Новая Верховная Рада соберется меньше, чем через месяц. Руководитель программы «Региональное развитие» аналитического центра «Украинский институт будущего» (UIF) и советник бывшего председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик в своей колонке в издании «Цензор» обозначил шесть экономических приоритетов для новоизбранной Верховной Рады.

«На ближайшие 5 лет для страны вторжение и оккупация и, как следствие, потеря независимости, останутся проблемой номер один. Но все больше способность Украины сопротивляться и побеждать будет зависеть от соперничества экономик и бизнес-моделей построения государства. К сожалению, прошлый состав Рады оказался неспособен провести сколько-нибудь глобально значимые экономические реформы. Масса прогрессивных, важных и нужных законов годами пылилась в комитетах Рады. Тому отдельными экспертами уже найдена масса „объяснений“ — плохой президент, плохие премьеры и кабмины, народ не тот. Но, если быть до конца честными, сама Рада была на это не способна», — пишет Голик.

По мнению Голика, три фракции в новой Верховной Раде декларируют свою приверженность экономическим реформам, а значит, они могут сделать практически все. Для Рады и будущего Кабмина он выделил несколько субъективных экономических приоритетов.

«Первый приоритет: земельная реформа как наиболее доступный инструмент инвестиционного прорыва. При этом не особо важно, какая модель рынка земли будет выбрана. В любом случае это приведет к формированию огромного рынка с массой игроков, понятным активом с ясной ценностью и добавленной стоимостью. Давайте признаем честно — рынок земли в Украине и так есть. Но он полностью в тени. Все, что нужно сделать, легализовать то, что и так функционирует», — заявил он.

По мнению Голика, второй приоритет — большая приватизация. Эксперт также считает, что необходимо вывести экономические правонарушения из подследственности СБУ и полиции.

Приоритетом для новых народных депутатов должна стать и защита инвесторов. «Каждый инвестор, заходящий сегодня в Украину в первый раз или реинвестирующий в крупный проект, — настоящий герой. Внутренний это инвестор или внешний — разница небольшая. Но каждая инвестиция должна получать защиту от рэкета или произвола того или иного регулятора. На основе нашего опыта (в Днепропетровской ОГА. - Авт.), могу сказать: сопровождать инвестора и давать ему „зеленую карту“ для эффективной работы вполне в силах и законодательной, и исполнительной власти. Важно сделать все, чтобы это происходило автоматически, а не в ручном режиме», — уверен Голик.

Пятый приоритет, по его мнению, это инфраструктурный прорыв на уровне законов и нормативов. «Речь идет о дерегуляции и демонополизации всего рынка перевозок. Если порты, дороги — автомобильные и железные, аэропорты и аэромаршруты перестанут быть полем коррупции и монополизма, украинская экономика получит максимальный стимулирующий эффект», — заявил он.

И, наконец, шестой приоритет — легализация игорного бизнеса. «Да, может, неожиданно, но тут комплекс причин. Во-первых, меньше теневого бизнеса — меньше коррупции в политике и правоохранительных органах; во-вторых, больше налогов в бюджеты всех уровней; в-третьих, меньше бесконтрольного и социально опасного формата этих заведений, и, в-четвертых, как и в случае с рынком земли, давайте не будем закрывать глаза и рассказывать, что игорного бизнеса в стране нет», — считает Голик.



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