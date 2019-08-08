Происшествия

33-летний педофил изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы: подробности ЧП в Житомирской области

Новый случай насилия над ребенком зафиксирован в Житомирской области. В селе Малинского района задержали ранее судимого гражданина. Его подозревают в изнасиловании падчерицы.

Следствие собрало данные, что 33-летний мужчина совершил насилие над 13-летней дочерью сожительницы. В протоколе случившееся описывается как «ряд действий сексуального характера в отношении малолетней».

Насильника решением суда арестовали. По статье об изнасиловании малолетней гражданину грозит от восьми до 15 лет тюрьмы. Расследованием занимается полиция Малина под процессуальным руководством Коростышевской местной прокуратуры.

Напомним, в связи с участившимися случаями насилия над детьми в Украине был принят закон о химической кастрации педофилов. Тем не менее, юристы называют закон профанацией, а медики убеждены, что жесткие меры не смогут сдержать волну преступлений.

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