Политика

Победитель в округе № 210 обратился к президенту с просьбой ускорить объявление результатов выборов

7 августа в ИА «Українські новини» состоялась пресс-конференция кандидата в народные депутаты Украины Сергея Коровченко на тему выборов в округе 210. По словам Коровченко, подготовлено письменное обращение к президенту, в котором политик просит Владимира Зеленского «взять под контроль ситуацию по объявлению результатов выборов в одномандатном избирательном округе № 210. Обеспечить прозрачность и честность работы ЦИК для объявления результатов выборов в одномандатном избирательном округе № 210. Гарантировать избирателям одномандатного избирательного округа № 210 защиту их волеизъявления, которое они сделали 21 июля 2019 года и которое было подтверждено уточненным протоколом после пересчета голосов 6 августа 2019 года. Осуществить контроль над тем, чтобы ЦИК объявила результаты выборов в округе № 210 для того, чтобы Верховная Рада IХ созыва смогла начать свою работу».

По словам кандидата в депутаты, нет оснований для затягивания принятия итогового протокола.

«Попытки членов ЦИК затянуть объявление результатов выборов в округе № 210 безосновательны», — говорится в документе.

8 августа в 14:00 Верховный Суд рассматривает исковое заявление Сергея Коровченко к Центральной избирательной комиссии о признании противоправной бездеятельности ЦИК по вопросу неустановления результатов выборов и об обязательстве установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе № 210.

Напомним, 21 июля 2019 года в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Кандидат Сергей Коровченко получил лидерство в округе № 210, набрав более 21,2% голосов. Его оппонент Борис Приходько в судебном порядке добился пересчета голосов на 33 участках.

6 августа тщательный пересчет закончился, повторно показав победу Сергея Коровченко. Протокол с пометкой «Уточненный» был принят ЦИК в тот же день, после чего ЦИК объявила перерыв.

По состоянию на 13:00 8 августа не объявили результаты выборов по округу № 210.

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