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Происшествия

В страшном ДТП на трассе Киев – Чоп погибли владелец футбольного клуба и адвокат (фото)

15:44 8 августа 2019 184
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В ДТП на трассе Киев-Чоп 8 августа погиб известный ресторатор, владелец ФК «Малинск» Анатолий Онищук. Эту информацию Суспільному подтвердили в т. ч. в правоохранительных органах.

Погибший бизнесмен

Еще одной жертвой ДТП стала 40-летняя адвокат Татьяна Якубович.

В полиции установили, что 43-летний водитель Audi A8, двигаясь в направлении Киева, допустил занос автомобиля и, врезавшись в отбойник, слетел в кювет.

«В результате ДТП водитель и пассажирка, 40-летняя жительница Ровно, получили травмы, несовместимые с жизнью», — сообщила специалист отдела коммуникации областной полиции Светлана Карачун.

Как сообщали «ФАКТЫ» ранее, фрагменты попавшей в ДТП машины разбросало на десятки метров.

Напомним, в Киеве 8 августа также произошло езонансное ДТП — Lanos буквально «впечатался» в Honda.

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