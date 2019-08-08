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В страшном ДТП на трассе Киев – Чоп погибли владелец футбольного клуба и адвокат (фото)
В ДТП на трассе Киев-Чоп 8 августа погиб известный ресторатор, владелец ФК «Малинск» Анатолий Онищук. Эту информацию Суспільному подтвердили
Погибший бизнесмен
Еще одной жертвой ДТП стала 40-летняя адвокат Татьяна Якубович.
В полиции установили, что 43-летний водитель Audi A8, двигаясь в направлении Киева, допустил занос автомобиля и, врезавшись в отбойник, слетел в кювет.
«В результате ДТП водитель и пассажирка, 40-летняя жительница Ровно, получили травмы, несовместимые с жизнью», — сообщила специалист отдела коммуникации областной полиции Светлана Карачун.
Как сообщали «ФАКТЫ» ранее, фрагменты попавшей в ДТП машины разбросало на десятки метров.
Напомним, в Киеве 8 августа также произошло езонансное ДТП — Lanos буквально «впечатался» в Honda.
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