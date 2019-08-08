Любит рассматривать фото блондинок: в Киевском зоопарке отметили 45-летие гориллы (фото)

Люди и звери

В четверг, 8 августа, в Киевском зоопарке торжественно отметили 45-летие самца гориллы по кличке Тони. Сейчас он живет один в крытом вольере очень больших размеров — настоящий зал с террасами на нескольких уровнях. Полы устланы деревянными опилками.

На юбилей Тони гостей пригласили к 11 часам утра. Перед этим виновника торжества вывели в соседнее помещение — чтобы разложить подарки. В центре поставили корзину с ананасом, виноградом, какой-то экзотической капустой, дыней, яблоками, бананами, пластиковой бутылкой с йогуртом. Еще не менее десятка подарков лежало в закрытых картонных коробках, увидеть, что в них, возможности не было. Гораздо больше гостинцев принесли киевляне, узнавшие через интернет о предстоящем праздновании.

Ровно в 11:00 гиганта Тони запустили в вольер, и он ринулся распаковывать коробки с угощениями, перевернул корзину, выбирал самое вкусное.

— Он у нас всеядный: ест чуть ли не все овощи и фрукты, отварную курятину, вареные яйца, различные каши, любит йогурты (без наполнителей) и кефир, компоты, соки, — рассказала «ФАКТАМ» заведующая отделом приматов Валентина Дикарева.

- Ему нравится пить не из чего-нибудь, а из бутылок: откручивает крышечку и лакомится напитком, — говорит главный ветеринарный врач зоопарка Инна Васильковская. — За последние года полтора Тони сбросил 30 килограммов лишнего веса. Прежде он жил в приматнике под открытым небом и постоянно выпрашивал еду у посетителей — чипсы, поп-корн, мороженое, булки… Вот и набрал лишние килограммы. В связи со строительством нового современного вольера для приматов Тони перевели в закрытое помещение, огражденное стеклом. Поэтому получить от посетителей еду сверх научно обоснованного рациона он не может. Похудение благотворно отразилось на здоровье Тони. Раньше он то и дело жаловался на боли в суставах.

— Как это жаловался? Он же не умеет разговаривать.

— Обо всем говорил его взгляд — видели бы вы, как он смотрит на людей, показывая на больную руку, поглаживая ее здоровой. Бывало, что он не мог даже ходить нормально — передвигался, опираясь на локоть больной руки. Сейчас такого рода кризисы происходят гораздо реже. Для поддержания здоровья суставов нашего ветерана мы даем ему хондропротекторы.

— Тони всю жизнь прожил один?

— Что вы?! Мы взяли его в наш зоопарк в расчете, что он станет хорошим другом гориллы-самки по кличке Дора. Тут нужно сказать, что Тони родился в Германии. Прожил там много лет. Гориллы живут группами. Но Тони показал себя неуживчивым — то и дело устраивал драки с сородичами. Вот и возникла идея: поселить его с нашей самочкой. Ради этого Тони в 1999 году привезли в Киев.

Мы надеялись, что он найдет общий язык с Дорой, у них родится малыш. Но не тут то было: Тони стал поколачивать свою новую подругу. Собственно, от его побоев она и погибла в 27 лет от роду — вскрытие показало, что горилла скончалась от разрыва селезенки. После этого мы решили, что драчуну лучше всего жить одному. По его поведению видно, что он вовсе не тяготится одиночеством.

— Что, ест да спит?

— Вовсе нет. Гориллы ведь существа очень умные, им нужно чем-то заниматься. Поэтому у Тони на каждый день своя программа. (В вольере даже лежат баскетбольные мячи, а к стене прикреплена корзина. — Авт.) Например, мы даем ему смотреть телевизор (но не каждый день). Но больше всего Тони нравятся иллюстрированные журналы. Замечено, что с особым интересом он рассматривает большие фотографии блондинок, причем невысоких — ему по вкусу миниатюрные девушки.

У Тони много игрушек. Он понимает, какую из них люди просят его взять в руки. Мы даже производим с ним обмен: наши сотрудники предлагают питомцу новую игрушку, но не просто так, а в обмен на какую-нибудь, которая находится в вольере. Тут-то и начинается торг: обезьяна с чем-то готова расстаться, с чем-то нет — так и развлекаем Тони.

Он прекрасно знает расписание кормления. Перед завтраком, обедом и ужином приходит в радостное возбуждение.

— Люди заходят к нему в вольер?

— Нет, это опасно. Он гигант и силач, если нападет, костей не соберешь. Перед тем как провести уборку, разложить еду, гориллу просят пройти в соседнее помещение через особый проем в стене. Самец далеко не всегда слушается, откровенно вредничает: проходит через проем, но закрыть его шибером (специальной заслонкой) не дает — кладет в проем ногу и сидит, пока не надоест безобразничать.

— Получается, с возрастом Тони не остепенился?

— Стал немного спокойнее, но хулиганить не прекратил. Он ведь большой любитель шкодничать. Вот показательный пример: раньше между вольером гориллы и расположенным под ним вольером с тиграми была щель. Так Тони придумал собирать мелкие предметы и швырять ними в тигров. Чтобы пресечь эти шалости, пришлось закрыть щель сеткой.

— Сколько живут гориллы?

— В неволе могут доживать до 50 лет. В природе лет на 10−15 меньше.

Кроме юбиляра Тони, журналистам показали объекты, строящиеся на территории зоопарка. Прежде всего, новый главный вход, который возводят на углу проспекта Победы и улицы Зоологической. Возле него уже установлена высоченная разукрашенная яркими красками фигура жирафа.

Так будет выглядеть новый главный вход в Киевский зоопарк

К новому главному входу перенесут фигуры бизонов, которые стали своего рода визитной карточкой зоопарка.

Под главным входом в подземном пространстве строится океанариум, в котором будет морская вода, морские рыбы и другие животные.

Интересно, что Тони, похоже, не единственный представитель горилл, интересующийся блондинками. О других обитателях Киевского зоопарка читайте в материале «ФАКТОВ» «Горилла Петрик до глубокой старости был особенно неравнодушен к… блондинкам из персонала. При появлении же брюнеток отказывался от еды».

Фото автора

Фото с сайта Института «Міськцивільпроект»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter