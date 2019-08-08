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Разрушенные дома затоплены грязью: появились фото последствий схода селевого потока под Одессой
В сети появились фото из пережившего грязевой сель села Садовое в Одесской области. Там после мощных ливней прорвало дамбу и целое село затопило. Жертвой грязевых потоков стал человек — сварщик садового кооператива.
Большинство уцелевших крестьян до сих пор приходят в себя после пережитого.
При этом, как свидетельствуют комментарии к фото, опубликованным местным ресурсом Редакция, помощи им пока никто из представителей власти не предложил.
Последствия непогоды сняли с высоты
Напомним, «ФАКТЫ» писали о разрушительных последствиях ливня и селя в Одесской области.
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