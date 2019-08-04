Происшествия

В Украине бушует непогода: стало известно о жертве и масштабных разрушениях (фото, видео)

В воскресенье, 4 августа, циклон, который пронесся по некоторым областям Украины, нанес серьезный ущерб ряду населенных пунктов на востоке и в центре страны.

Сильный ливень и шквальный ветер в Днепре устроил деревопад. Известно по меньшей мере, 7 случаев. В частности, за кинотеатром «Правда-кино» на Слобожанском проспекте ветер с корнем вырвал дерево с земли и повалил на тротуар.

На Артельная улице дерево упало на автомобиль Chery Amulet. К счастью, никто не пострадал.

Ураган срывал рекламу и ломал столбы.

В свою очередь, в Запорожье непогода тоже повалила деревья. Спасатели информируют о как минимум о 2 случаях с падением в городе тополей.

Стихия, которая обрушилась на Одесскую область 3 августа, унесла жизнь жителя села Молога Белгород-Днестровского района.

Как сообщает «Думская», трагедия случилась на территории садового кооператива, где мужчина работал сварщиком — он не успел спастись от огромного селевого поток и утонул. Его тело обнаружили утром в воскресенье.

В селе Семеновка прорвало дамбу, и огромные потоки смывали все на своем пути. Высота воды доходила до 1,5 метров.

По рассказам очевидцев, поток был настолько сильным, что снес с дороги автомобиль с тремя людьми в салоне, пока его не остановили деревья.

Как сообщили в ГосЧС, по состоянию на 19:00 в результате непогоды остается обесточенным 61 населенный пункт в 5 областях Украины: в Днепропетровской — 33, Донецкой — 14 Запорожской — 6, Луганской — 4, Одесской — 4.

Напомним, после сильного ливня на автомобильной дороге государственного значения Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши, где произошел обвал, перекрыли движение. От непогоды пострадали населенные пункты оккупированного Крыма.

Как сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 5 августа, Украина еще останется под властью циклона. При этом ветер уже утихнет, перейдет в умеренный и даже незначительный. Дожди будут локальными, местами с грозами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter