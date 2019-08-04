- 22:05 Супрун рассказала о пользе и вреде пальмового масла
- 21:24 «Шахтер» в новой форме разгромил «Карпаты»: видеообзоры матчей
- 21:22 В Украине бушует непогода: стало известно о жертве и масштабных разрушениях
- 20:47 Сломали крест: в Сумах надругались над могилами бойцов АТО
- 20:46 Подросток вышвырнул шестилетнего мальчика с десятого этажа знаменитой лондонской галереи
- 20:45 «Брюгге» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 20:20 Воды по окна: в сети показали видео нового бедствия в Крыму
- 20:07 Вторая бойня за сутки в США: установлена личность стрелка
- 19:49 Из Украины уедет половина населения: Климкин дал неутешительный прогноз
- 19:34 «Шахтер» — «Карпаты»: где смотреть онлайн матчи 2-го тура чемпионата Украины
- 19:33 В Одесской области перекрыли трассу государственного значения: схема объезда
- 19:16 Побитый Ломаченко боксер сделал прогноз на бой украинца с Кэмпбеллом
В Украине бушует непогода: стало известно о жертве и масштабных разрушениях (фото, видео)
В воскресенье, 4 августа, циклон, который пронесся по некоторым областям Украины, нанес серьезный ущерб ряду населенных пунктов на востоке и в центре страны.
Сильный ливень и шквальный ветер в Днепре устроил деревопад. Известно по меньшей мере, 7 случаев. В частности, за кинотеатром «Правда-кино» на Слобожанском проспекте ветер с корнем вырвал дерево с земли и повалил на тротуар.
На Артельная улице дерево упало на автомобиль Chery Amulet. К счастью, никто не пострадал.
Ураган срывал рекламу и ломал столбы.
В свою очередь, в Запорожье непогода тоже повалила деревья. Спасатели информируют о как минимум о 2 случаях с падением в городе тополей.
Стихия, которая обрушилась на Одесскую область 3 августа, унесла жизнь жителя села Молога Белгород-Днестровского района.
Как сообщает «Думская», трагедия случилась на территории садового кооператива, где мужчина работал сварщиком — он не успел спастись от огромного селевого поток и утонул. Его тело обнаружили утром в воскресенье.
В селе Семеновка прорвало дамбу, и огромные потоки смывали все на своем пути. Высота воды доходила до 1,5 метров.
По рассказам очевидцев, поток был настолько сильным, что снес с дороги автомобиль с тремя людьми в салоне, пока его не остановили деревья.
Как сообщили в ГосЧС, по состоянию на 19:00 в результате непогоды остается обесточенным 61 населенный пункт в 5 областях Украины: в Днепропетровской — 33, Донецкой — 14 Запорожской — 6, Луганской — 4, Одесской — 4.
Напомним, после сильного ливня на автомобильной дороге государственного значения Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши, где произошел обвал, перекрыли движение. От непогоды пострадали населенные пункты оккупированного Крыма.
Как сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 5 августа, Украина еще останется под властью циклона. При этом ветер уже утихнет, перейдет в умеренный и даже незначительный. Дожди будут локальными, местами с грозами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».