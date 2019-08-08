Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов засветился возле СБУ в Киеве (фото)

Украина

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов снова приехал в Киев. По его словам в эфире одного из украинских телеканалов, на сей раз он решил разобраться, что из себя представляет новая власть в Украине.

Он также подтвердил, что встречался с временным главой дипмиссии США в Украине Уильямом Тейлором.

В сети же появилось фото россиянина у здания СБУ в Киеве.

В Украине пользователи сети уже выдвинули версию причин прибытия российского журналиста в Киев.

«Любимая либеральная болонка Путина опять в Киеве. Чтоб снова рассказать о гражданской войне на юго-востоке Украины», — предположил в Telegram политолог Алексей Голобуцкий.

Напомним, поводом для июльского визита Венедиктова в Киев (к слову, это произошло впервые за пять лет), стала передача президенту Украины Владимиру Зеленскому письма от матери журналиста Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене.

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