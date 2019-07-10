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Стало известно, зачем Венедиктов приехал в Киев
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, впервые за пять лет приехавший в Украину, передал письмо для президента Украины Владимира Зеленского, написанное мамой журналиста Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене.
«Что я в Киеве? Привез личное письмо мамы Кирилла Вышинского Ларисы Романовны президенту Украины Владимиру Зеленскому. Адресату передали», — написал Венедиктов в своем Telegram.
В свою очередь известный адвокат Марк Фейгин, который представлял интересы многих украинских узников Кремля, в том числе и журналиста «Укринформа» Романа Сущенко, призвал украинские власти «не покупаться на дешевый развод примитивных кремлевских провокаторов».
Также Алексей Венедиктов поделился в социальных сетях фотографиями, сделанными во время прогулки по Киеву. Одна из них — «Железный Трон», собранный из обломков военной техники из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Инсталяцию создали из обломков танковой брони, частей подбитой военной техники, пулеметных ленты, снарядов, канистр и солдатских фляг.
«Ой, прямо на Майдане Незалежности», — написал в комментарии Венедиктов, которому тут же напомнили, что это — «подарки русских братьев».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Роман Цимбалюк, работающий в России, утверждал, что в РФ не спешат менять Романа Сущенко на Кирилла Вышинского, дабы сделать из последнего «мученика».
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.