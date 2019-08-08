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Не хватает опыта: в сети появились показательные видео со встречи Зеленского с Эрдоганом
В сеть выложили несколько видео, снятых в Турции, где президент Украины Владимир Зеленский встречался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Нашему президенту пока тяжело даются протокольные моменты… Эрдоган помогал, как мог», — говорится в комментарии к одному из видеороликов, на котором Зеленский несколько потерялся перед почетным караулом.
Нашему президенту @ZelenskyyUa пока тяжело даются протокольные моменты… Эрдоган помогал, как мог #Украина #Зеленский pic.twitter.com/d5eJcvv5AJ— UkrBorsh318 (@UkrBorsh318) August 8, 2019
Второе видео опубликовала в Twitter «Немецкая волна» и связано оно с очень тяжелой для Украины темой — заложниками, взятыми в плен Россией. В том числе, речь идет и о 24 украинских военнопленных моряках, которых Россию обязал вернуть в Украину Международный трибунал по морскому праву, чье решение игнорируется российской стороной.
Так, Владимир Зеленский рассказал, что носит на руке браслеты, которые ему передали родные пленных моряков, и не снимет их до тех пор, пока украинцы не будут освобождены. В ответ президент Турции заметил, что места для браслетов на руках может не хватить…
Зеленський - Ердогану: ношу браслети, щоб не забувати про моряків.— DW українською (@dw_ukrainian) August 8, 2019
Ердоган - Зеленському: місця на всі браслети не вистачить! pic.twitter.com/KbNfJudkn4
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на бизнес-форуме в Турции Владимир Зеленский пообещал провести в 2019 году земельную реформу, а также легализовать азартные игры — работу казино в 5-звездночных отелях на украинских курортах.
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