Украина

Не хватает опыта: в сети появились показательные видео со встречи Зеленского с Эрдоганом

В сеть выложили несколько видео, снятых в Турции, где президент Украины Владимир Зеленский встречался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Нашему президенту пока тяжело даются протокольные моменты… Эрдоган помогал, как мог», — говорится в комментарии к одному из видеороликов, на котором Зеленский несколько потерялся перед почетным караулом.

Второе видео опубликовала в Twitter «Немецкая волна» и связано оно с очень тяжелой для Украины темой — заложниками, взятыми в плен Россией. В том числе, речь идет и о 24 украинских военнопленных моряках, которых Россию обязал вернуть в Украину Международный трибунал по морскому праву, чье решение игнорируется российской стороной.

Так, Владимир Зеленский рассказал, что носит на руке браслеты, которые ему передали родные пленных моряков, и не снимет их до тех пор, пока украинцы не будут освобождены. В ответ президент Турции заметил, что места для браслетов на руках может не хватить…

Зеленський - Ердогану: ношу браслети, щоб не забувати про моряків.

Ердоган - Зеленському: місця на всі браслети не вистачить! pic.twitter.com/KbNfJudkn4 — DW українською (@dw_ukrainian) August 8, 2019

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на бизнес-форуме в Турции Владимир Зеленский пообещал провести в 2019 году земельную реформу, а также легализовать азартные игры — работу казино в 5-звездночных отелях на украинских курортах.

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