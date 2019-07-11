Надолго ли? Сеть вскипела из-за возвращения памятника Жукову в Харькове

Общество и люди

В Харькове вернули на место ранее снесенный местными активистами памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Об установке памятника отрапортовал харьковский городской голова Геннадий Кернес: «Как и обещал — сегодня вернули на место», — написал он на своей страничке в социальных сетях, разместив соответствующие фото.

Под этим постом харьковчане устроили настоящую «битву». Сторонники восстановления памятника советскому военноначальнику благодарили мэра и угрожали своим идеологическим противникам.

Те, в свою очередь, интересовались, долго ли простоит памятник Жукову, и не собираются ли в городе (чего уж там) сразу ставить памятник советскому диктатору Иосифу Сталину. «Понеслось, вот тебе и новый президент. Скоро и Ленина восстановят», — написал один из интернет-пользователей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Харьковский городской совет на заседании поддержал переименование проспекта Петра Григоренко и возвращение ему имени маршала Георгия Жукова. Это решение городских властей в суде оспорили два депутата, которые добиваются вccтановления названия «Проспект имени Петра Григоренко» — политзаключенного, правозащитника и борца за права крымских татар.

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