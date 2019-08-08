Звезда «Квартала 95» Елена Кравец приняла предложение «1+1»

Шоу-бизнес

Стали известны все участники проекта «Танці з зірками» («1+1»). Последними свое согласие выйти на паркет дали актриса и звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец, певица и ведущая «Життя відомих людей» TAYANNA и яркий артист, тренер «Голос. Діти» Дзидзьо.

Эстафету #танціззіркамиchallenge им бросили известный рэпер Серега и олимпийская чемпионка по художественно гимнастике, молодая мама Анна Ризатдинова.

— Когда мне передали эстафету #танціззіркамиchallenge, я не сомневалась ни секунды,— сказала TAYANNA. — Я смотрела все сезоны и последние два года мечтала, что сама однажды выйду на паркет. Как видите, мечты сбываются. Несмотря на то, что раньше я нигде не танцевала, а бальные танцы для меня вообще «космос», я в невероятном предвкушении.

Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец призналась, что от проекта ждет нового опыта, удовольствия и куража.

- Богатого танцевального опыта у меня нет, — сказала Елена. — В раннем детстве, лет в шесть, я танцевала в народном ансамбле «Сувенир» в Кривом Роге и потом уже после рождения старшей дочери немного занималась в Киевской школе-студии балета «Тодес», просто для себя.

Дзидзьо сказал, что еще с первого сезона мечтал поучаствовать в шоу, но решиться на этот шаг ему было сложно, потому что у него не было никакого танцевального опыта.

На паркет уже 25 августа выйдут 14 звезд. Напомним, что также участниками шоу стали ведущий канала «1+1» и шоумен Владимир Остапчук, актриса «Дизель шоу» Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк, хорошо известный зрителям по комедии «Свингеры», народная любимица Надежда Матвеева и актеры, звезды сериалов «Хороший парень», «У неділю рано зілля копала» и «Крепостная» — Алексей Яровенко и Ксения Мишина, звезда «Сніданок з 1+1» Людмила Барбир, эпатажная певица MARUV и темпераментный ведущий «Одруження наосліп» Даниэль Салем, известный рэпер Серега и призерка олимпийских игр по художественнойгимнастике Анна Ризатдинова.

- Кто составит пары нашим звездным героям пока мы держим в тайне, — сказал «ФАКТАМ» креативный продюсер шоу Владимир Заводюк. — Но, уверяю, вы очень скоро узнаете их имена, среди которых будут и полюбившиеся уже танцоры. Вся наша команда с нетерпением ждет старта прямых эфиров.

Напомним, победителем второго сезона проекта «Танці з зірками» стала пара Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой.

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