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Происшествия

На Ровенскую область обрушилась страшная непогода: есть жертва (видео)

21:18 8 августа 2019 225
Сорванные крыши
Инф. «ФАКТОВ»

В Ровенской области пронесся мощный и внезапный смерч, который сорвал шифер с крыш нескольких домов в городе Здолбунов. Больше всего досталось зданиям местного дома-интерната — крыши сорвало со всех трех зданий, в результате чего корпуса начало затапливать.

Убытки только на этом объекте оцениваются в 500 тысяч гривен, сообщает Суспільне с места инцидента.

А в регионе обрыв проводов в результате сильного ветра привел к гибели местной жительницы. В селе Постойное на пожилую женщину и ее внучку упали оборванные ветром провода. Пенсионерка скончалась на месте, а ее внучку забрали в больницу.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото из поселка под Одессой, где дома оказались в грязевой ловушке. Там тоже зафиксирована гибель местного жителя.

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