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На Ровенскую область обрушилась страшная непогода: есть жертва (видео)
В Ровенской области пронесся мощный и внезапный смерч, который сорвал шифер с крыш нескольких домов в городе Здолбунов. Больше всего досталось зданиям местного дома-интерната — крыши сорвало со всех трех зданий, в результате чего корпуса начало затапливать.
Убытки только на этом объекте оцениваются в 500 тысяч гривен, сообщает Суспільне с места инцидента.
А в регионе обрыв проводов в результате сильного ветра привел к гибели местной жительницы. В селе Постойное на пожилую женщину и ее внучку упали оборванные ветром провода. Пенсионерка скончалась на месте, а ее внучку забрали в больницу.
Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото из поселка под Одессой, где дома оказались в грязевой ловушке. Там тоже зафиксирована гибель местного жителя.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!