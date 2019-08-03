Происшествия

Ливень и смерч: на Одесскую область обрушилась жуткая непогода (фото, видео)

В Одесской области 3 августа прошли сильные ливни, улицы оказались затопленными. За Одессой пронесся смерч. Видео и фото непогоды публикуют очевидцы в соцсетях.

На кадрах можно увидеть, что некоторые улицы совершенно затопило, от чего автомобили буквально плывут в воде.

Улицы в реки превратились в частности на Таирова, Черемушках и в центре Одессы.

А смерч сняли фермеры, которые работают недалеко от города в полях.

Также очевидцы засняли шторм на море, который разогнал с пляжей большинство отдыхающих.

Как писали «ФАКТЫ», на днях сильные ливни, которые прошли во многих областях Украины, оставили без электричества 53 населенных пункта в 5 областях: Львовской, Одесской, Запорожской, Луганской и Киевской.

Также на днях от сильного ливня серьезно пострадали киевляне. Настоящий потоп возник на улицах Черновцов.

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