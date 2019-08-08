16-летнего игромана, зарезавшего деда за выключенный компьютер, выпустили из СИЗО

Происшествия

Трагедия разыгралась 1 августа в городе Новая Одесса Николаевской области.

63-летний мужчина приехал в гости к дочери и внуку, чтобы покосить траву. Во время своей работы позвал 16-летнего внука помочь. Но тот играл на компьютере и не шел. А когда дед рассердился и выключил компьютер, парень схватил нож и нанес пожилому родственнику около пяти ударов в область живота и сердца. От ран мужчина скончался. Внук сам вызвал полицию.

Как сообщили в Вознесенской местной прокуратуре, по ходатайству следователя следственный судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания в СИЗО сроком на 30 дней.

На основании собранных доказательств, задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы.

Однако сегодня, 8 августа, в Апелляционном суде Николаева судьи приняли решение отпустить 16-летнего подозреваемого под домашний арест. Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный николаевский адвокат Владимир Тимошин.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области женщина убила свою 83-летнюю бабушку палкой.

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