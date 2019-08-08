- 22:25 Свитолина с травмой выиграла матч на турнире в Канаде
- 22:21 «Заря» в Лиге Европы увезла результативную ничью из Болгарии: видео голов
- 22:14 Похоже на Чернобыль: появились фото эвакуации пострадавших от взрыва на военной базе в России
- 21:53 Строительство железной дороги на Крымском мосту сняли с высоты: в сети указали на важную деталь
- 21:49 16-летнего игромана, зарезавшего деда за выключенный компьютер, выпустили из СИЗО
- 21:49 «Мариуполь» сохранил нулевую ничью в матче Лиги Европы
- 21:18 На Ровенскую область обрушилась страшная непогода: есть жертва
- 21:14 Звезда «Квартала 95» Елена Кравец приняла предложение «1+1»
- 20:47 Вернут Ленина? В сети обсуждают демонтаж синей руки в Киеве
- 20:47 Погода в Кирилловке, Затоке, Коблево и на других курортах Украины: прогноз синоптиков на выходные
- 20:22 Остались мама и сестра: в Хмельнике простились с погибшим на Донбассе морпехом
- 20:06 Где смотреть онлайн ЦСКА – «Заря»: расписание трансляций матча Лиги Европы
Похоже на Чернобыль: появились фото эвакуации пострадавших от взрыва на военной базе в России
В Архангельской области, где произошел взрыв на военной базе, экстренные службы отметили превышение уровня радиации.
Теперь больных привозят в костюмах спецзащиты, сообщает Telegram-канал Mash.
По свидетельству очевидцев, к выгрузке пациентов из вертолета приступили только после того, как люди в костюмах радиационной защиты замерили фон вертолета.
Официальные власти региона заявили, что после взрыва на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области в 11:50 мск произошло кратковременное повышение радиационного фона, однако он уже вернулся в норму.
По состоянию на 14:00 по мск показания датчиков не превышали 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимом значении — 0,6 микрозивертов в час.
Напомним, незадолго до ЧП под Архангельском взрывы произошли на военной базе под Красноярском.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?