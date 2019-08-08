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Похоже на Чернобыль: появились фото эвакуации пострадавших от взрыва на военной базе в России

22:14 8 августа 2019 99
Похоже на Чернобыль: появились фото эвакуации пострадавших от взрыва на военной базе в России
Инф. «ФАКТОВ»

В Архангельской области, где произошел взрыв на военной базе, экстренные службы отметили превышение уровня радиации.

Теперь больных привозят в костюмах спецзащиты, сообщает Telegram-канал Mash.

По свидетельству очевидцев, к выгрузке пациентов из вертолета приступили только после того, как люди в костюмах радиационной защиты замерили фон вертолета.

Официальные власти региона заявили, что после взрыва на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области в 11:50 мск произошло кратковременное повышение радиационного фона, однако он уже вернулся в норму.

По состоянию на 14:00 по мск показания датчиков не превышали 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимом значении — 0,6 микрозивертов в час.

Напомним, незадолго до ЧП под Архангельском взрывы произошли на военной базе под Красноярском.

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