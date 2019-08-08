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В России новые взрывы на военных объектах: первые подробности
После недавнего ЧП на арсенале в Красноярском крае, в России — новое чрезвычайное происшествие на военном объекте, на этот раз под Архангельском.
Сначала в СМИ появилась информация о том, что детонация боеприпасов могла спровоцировать пожар в войсковой части под Архангельском — на территории Ненокского административного округа, где расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. Некоторые издания сообщили о радиоактивном выбросе.
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Однако позже Минобороны РФ сообщило о взрыве при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Сообщалось о шести получивших травмы во время взрыва и возгорания испытываемого изделия, позже появилась информация о том, что помимо пострадавших есть еще и жертвы — погибли два человека.
Выбросы вредных веществ в атмосферу в России не подтверждают.
Материал «Мощно бахнуло: появились новые видео с места взрывов на складах в России» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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