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Мир

В России новые взрывы на военных объектах: первые подробности

13:30 8 августа 2019 29
Взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

После недавнего ЧП на арсенале в Красноярском крае, в России — новое чрезвычайное происшествие на военном объекте, на этот раз под Архангельском.

Сначала в СМИ появилась информация о том, что детонация боеприпасов могла спровоцировать пожар в войсковой части под Архангельском — на территории Ненокского административного округа, где расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. Некоторые издания сообщили о радиоактивном выбросе.

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Однако позже Минобороны РФ сообщило о взрыве при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Сообщалось о шести получивших травмы во время взрыва и возгорания испытываемого изделия, позже появилась информация о том, что помимо пострадавших есть еще и жертвы — погибли два человека.

Выбросы вредных веществ в атмосферу в России не подтверждают.

Материал «Мощно бахнуло: появились новые видео с места взрывов на складах в России» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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