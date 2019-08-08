- 22:25 Свитолина с травмой выиграла матч на турнире в Канаде
- 22:21 «Заря» в Лиге Европы увезла результативную ничью из Болгарии: видео голов
- 22:14 Похоже на Чернобыль: появились фото эвакуации пострадавших от взрыва на военной базе в России
- 21:53 Строительство железной дороги на Крымском мосту сняли с высоты: в сети указали на важную деталь
- 21:49 16-летнего игромана, зарезавшего деда за выключенный компьютер, выпустили из СИЗО
- 21:49 «Мариуполь» сохранил нулевую ничью в матче Лиги Европы
- 21:18 На Ровенскую область обрушилась страшная непогода: есть жертва
- 21:14 Звезда «Квартала 95» Елена Кравец приняла предложение «1+1»
- 20:47 Вернут Ленина? В сети обсуждают демонтаж синей руки в Киеве
- 20:47 Погода в Кирилловке, Затоке, Коблево и на других курортах Украины: прогноз синоптиков на выходные
- 20:22 Остались мама и сестра: в Хмельнике простились с погибшим на Донбассе морпехом
- 20:06 Где смотреть онлайн ЦСКА – «Заря»: расписание трансляций матча Лиги Европы
Свитолина с травмой выиграла матч на турнире в Канаде (видео)
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая седьмую позицию в мировом женском рейтинге, продолжает успешное выступление на турнире Rogers Cup, проходящем в Торонто (Канада), с призовым фондом 2,83 млн долларов.
В третьем раунде наша соотечественница встречалась со швейцаркой Белиндой Бенчич (12-я), с которой ранее пересекалась дважды в официальных матчах. В обоих случаях сильнее оказывалась соперница — в 2014-м в американском Чарльстоне (7:6, 4:6, 1:6) и в 2019-м в Дубае (2:6, 6:3, 6:7).
На этот раз украинке удалось прервать неприятную для себя тенденцию и таки вырвать победу — 6:2, 6:4. Примечательно, что матч растянулся более чем на три часа — дважды его останавливали, поскольку теннисистки брали медицинский тайм-аут (в одном из эпизодом Свитолина подвернула ногу, и пришлось накладывать лед и бинтовать ногу), а также была большая пауза, связанная с дождем.
За успешное выступление Элина уже заработала 60 455 долларов призовых и сыграет в четвертьфинале с американкой Софией Кенин (29-я), которая в своем поединке обыграла другую украинку Даяну Ястремскую (33-я) — 6:2, 6:2.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина вошла в топ-10 самых богатых спортсменок мира.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!