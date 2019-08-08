Спорт

Свитолина с травмой выиграла матч на турнире в Канаде (видео)

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая седьмую позицию в мировом женском рейтинге, продолжает успешное выступление на турнире Rogers Cup, проходящем в Торонто (Канада), с призовым фондом 2,83 млн долларов.

В третьем раунде наша соотечественница встречалась со швейцаркой Белиндой Бенчич (12-я), с которой ранее пересекалась дважды в официальных матчах. В обоих случаях сильнее оказывалась соперница — в 2014-м в американском Чарльстоне (7:6, 4:6, 1:6) и в 2019-м в Дубае (2:6, 6:3, 6:7).

На этот раз украинке удалось прервать неприятную для себя тенденцию и таки вырвать победу — 6:2, 6:4. Примечательно, что матч растянулся более чем на три часа — дважды его останавливали, поскольку теннисистки брали медицинский тайм-аут (в одном из эпизодом Свитолина подвернула ногу, и пришлось накладывать лед и бинтовать ногу), а также была большая пауза, связанная с дождем.

За успешное выступление Элина уже заработала 60 455 долларов призовых и сыграет в четвертьфинале с американкой Софией Кенин (29-я), которая в своем поединке обыграла другую украинку Даяну Ястремскую (33-я) — 6:2, 6:2.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина вошла в топ-10 самых богатых спортсменок мира.

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