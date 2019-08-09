«Только этого мало»: Галкин забавно перепел под дождем песню Софии Ротару (видео)

Шоу-бизнес

Телеведущий и пародист Максим Галкин часто радует пользователей Сети веселыми видеоклипами, с удовольствием дурачась перед камерой. В пятницу он решил позабавить фанатов новым «шедевром».

Очевидно, устав от бесконечной непогодицы за окном, Макс решил обернуть все в шутку: вышел прямо под дождь на улицу и спел песню под фонограму песню Софии Ротару «Вот и лето прошло» — очевидно, в честь дня рождения народной артистки.

Как видно на ролике, белые одежды артиста намокли, открыв зрителям очертания его мышц на теле. Все эти детали заметили читатели блога.

«Лето знойное, лето страстное, в шерстяных носках по квартире я шастаю», «Фигура класс, а ноги вообще тащусь, красивые мужские ноги», «Кто-то решил похвастаться фигурой», — пишут они.

Кто-то из пользователей снисходительно пожурил юмориста: «Малолетство».

Но большинство фанатов по достоинству оценили шутку: «Максим, классно дурачитесь — говорят, что «умные дурачатся, а дураки умничают», «Спасибо за позитив», «Спасибо, что дарите улыбку каждому кто смотрит ваши ролики».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне Софии Ротару накануне исполнилось 72 года. Несмотря на годы, народная артистка СССР выглядит просто великолепно и говорит, что секрет ее красоты и молодости довольно прост. В первую очередь, она обязана этим своим родителям. Кроме того, она всегда вела здоровый образ жизни, не курила, не употребляла алкоголь, давно придерживается здорового питания и пользуется услугами косметолога.

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