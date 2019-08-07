Неувядающей Софии Ротару – 72: самые яркие хиты певицы (фото, видео)

Шоу-бизнес

В это сложно поверить, но легендарной Софии Ротару, которая после перерыва вернулась к концертной деятельности, действительно исполняется 72 года. Этот день по традиции она предпочитает проводить в кругу близких людей — сына Руслана, невестки Светланы и внуков Толика и Сони, которая пошла по стопам звездной бабушки и строит карьеру в шоу-бизнесе.

«Я всегда думал, ну как это — когда тебя любят на протяжении полувека миллионы людей? Наверное, какое-то особое чувство, которое дано испытать только великим Артистам… Ну, а для меня ты всегда будешь Мамой — родной, единственной и лучшей! Дай Бог тебе здоровья и душевного спокойствия! Наслаждайся каждым днем — ты этого заслужила! С Днем рождения, София Михайловна», — трогательно поздравил артистку Руслан Евдокименко в Instagram.

София Ротару говорит, что секрет ее красоты и молодости довольно прост. В первую очередь, она обязана этим своим родителям. Кроме того, она всегда вела здоровый образ жизни, не курила, не употребляла алкоголь, давно придерживается здорового питания и пользуется услугами косметолога.

В последнее время София Ротару не давала больших концертов. После десятилетнего перерыва она впервые выступила в Киеве на фестивале Atlas Weekend и произвела фурор. Легенда советской эстрады исполнила знаменитые хиты «Червона рута», «Лаванда», «Хуторянка», «Одна калина», «Я ж его любила» и представила новую композицию. В репертуаре Софии Михайловны — более 500 песен на разных языках (русском, украинском, молдавском, болгарском, сербском, польском, немецком, французском, итальянском, испанском и английском).

Предлагаем вспомнить самые яркие композиции в исполнении легендарной певицы.

Талантливая девочка из простой семьи из буковинского села стала известна благодаря роли в черно-белом мюзикле «Червона рута» (1971). Песня 20-летнего студента Владимира Ивасюка, создавшего много композиций для Ротару, вмиг стала всесоюзным хитом и до сегодняшнего времени является визитной карточкой артистки. Без «Червоной руты» не обходится ни один ее концерт.

После выхода фильма на Софию Ротару обратили внимание в черновицкой филармонии и пригласили стать солисткой ансамбля «Червона рута». Его художественным руководителем был Анатолий Евдокименко — единственный муж Ротару. Они поженились в 1968 году Ротару. Через два года в молодой семье появился сын Руслан.

В 2002 году Анатолия Евдокименко не стало, он умер от инсульта. Певица очень тяжело переживала утрату и отменила на некоторое время все концерты и съемки. Замуж она больше не выходила. Говорит, что Анатолий — единственный любимый мужчина в ее жизни. София Ротару время от времени публикует совместные снимки с покойным мужем в Instagram, делится трогательными воспоминаниями. В день 50-летия их совместной жизни она написала: «Сегодня исполняется 50 лет со дня нашей свадьбы. День рождения семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает… Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни!».

В 1974 году вышел первый альбом Софии Ротару, а уже в 1988-м ей присвоили звание Народной артистки СССР. В этом она переплюнула саму Аллу Пугачеву, ведь последняя получила звание Народной артистки СССР в 1991 году, в канун распада Советского союза. Говорят, именно из-за этого между артистками всегда присутствовал дух конкуренции и были натянутые отношения. Однако сами певицы это опровергали.

Хит «Лаванда» был написан в 1985 году Михаилом Шабровим и композитором Владимир Матецкий. За одноименный альбом «Лаванда» певица получила платиновый диск от лейбла «Мелодия».

Через два года Ротару выпустила еще один мощный хит «Луна-луна».

В 1993 году состоялась премьера песни «Хуторянка», написанной Михаилом Шабровым и Владимиром Матецким.

Еще один мегахит «Одна калина» создали в 2004 году Виталий Куровский и композитор Руслан Квинта, имя которого также прогремело на всю страну.

«Работал на студии у продюсера Юрия Никитина, сидел себе в каморке, что-то наигрывал, сочинял. В этот момент к Юрию зашел сын Софии Михайловны Руслан Евдокименко. Узнав, что я молодой композитор, поинтересовался, нет ли у меня чего-то, что может подойти для репертуара Софии Ротару. У нас с поэтом Виталием Куровским как раз была песня в работе — «Забыть», которую мы и предложили Руслану. Потом написали еще «Чекай». Началась интересная работа с великой артисткой, мы с Виталиком старались как в последний раз. Это был для нас самый драгоценный опыт. Шла плодотворная работа, но София Михайловна хотела что-то большее. «Хочу такую песню, как «Червона рута», — сказала народная артистка. — Но ее поют все, а я хочу свой народный хит». От такой просьбы я просто впал в ступор: «Ну как можно создать такую песню?!» Второй «Червоної рути» быть не может. Каждый день думал о будущей песне, засыпал и просыпался с мыслями о ней, но ничего в голову не приходило. Почти год прошел, а результата никакого. «Где же моя «Червона рута»? — каждый раз при встрече спрашивала София Ротару», — рассказывал Руслан Квинта о сотрудничестве с певицей в интервью «ФАКТАМ».

Он признался, что придумал мелодию в машине, по дороге на работу.

«Когда песня была готова, мы пригласили в студию Софию Ротару. Она не признает прослушивание новых композиций по Интернету. Предпочитает, чтобы автор сел за рояль и исполнил написанное. Перед ее приездом у меня руки дрожали от волнения. Песня казалась слишком простой. Играл, опустив глаза, но когда встретился с глазами Софии Ротару, понял, что попал в точку. „Это потрясающе!“ — сказала она», — вспоминает Руслан Квинта.

Напомним, София Ротару объявила о возобновлении концертной деятельности. Она представила новую песню и намерена выступить на фестивале «Новая волна» в Сочи. Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал композицию и назвал последние песни артистки «шлаком» и заявил, будто она живет в последнее время в Крыму из-за проблем со здоровьем. На что София Михайловна молчать не стала и категорично опровергла домыслы журналиста.

Проблемы со здоровьем у нее действительно были. В прошлом году певице стало плохо во время концерта, у нее резко повысилось давление. Но сейчас артистка чувствует себя хорошо, что и демонстрирует своим цветущим видом.

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