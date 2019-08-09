Шоу-бизнес

В Сети показали «голые» платья звезд, в которых обычная женщина не смогла бы «ни сесть, ни есть» (фото)

Иногда красота требует от женщины не только жертв, но и определенной смелости из-за риска быть непонятой широкой публикой. Но знаменитости сознательно идут на провокации, чтобы привлечь к себе внимание, пишет Marie Claire.

Издание решило выбрать несколько платьев, которые весьма уместны на красной ковровой дорожке, но вряд ли пригодятся для прогулки по Крещатику или поездки в метро.

РоузМакГоуэн, MTV Video Music Awards, 1998

Спустя 4 года после дебюта платья с булавками, Роуз МакГоуэн однозначно «переплюнула» Лиз Херли по смелости и откровенности своего наряда. Трудно узнать в этой рыбке в сетях добрую ведьму Пэйдж Мэтьюз из «Зачарованных».

Но когда ты — подружка Мэрилина Менсона, можно не спрашивать, кто или что подвигло тебя на подобный нелепый наряд, согласитесь. Особенно хочется отметить то, с какой любовью был продуман этот звездный «family-look»: принт на бикини Роуз в точности повторяет леопардовый мотив костюма ее спутника.

ДженниферЛопез, 42nd Annual Grammy Awards, 2000

Кажется, ни до, ни после Джей Ло не удалось поразить публику более, чем она сделала это в 2000-м году на ежегодной церемонии вручения Grammy. Зеленое полупрозрачное платье, держащееся на девушке, нет, не на честном слове, но на одной единственной массивной броши, закрепленной… сильно ниже пупка, все помнят до сих пор.

Особенно то, как края наряда норовили распахнуться всякий раз, когда звезда начинала двигаться. Этот экземпляр работы Versace превзошел все ее былые и грядущие наряды, ибо давал такой простор для эротических фантазий, какого не получить, даже если просто выйти на красную ковровую дорожку в бикини и топлес.

Игги Азалия, MTV EMA's 2013

Это тот самый случай, когда в голом платье лучше вообще не двигаться. Что будет, если пренебречь этим правилом — хип-хоп певица Игги Азалия выяснила на собственном горьком опыте. По понятным причинам невозможно показать фото, на котором виден результат этого опыта.

Но и того, что есть, — достаточно, чтобы дорисовать остальное в воображении (или воспользоваться поиском по картинкам). Оправдывает знаменитость разве что тот факт, что дело было в Амстердаме…

МайлиСайрус, amFAR Inspiration Gala, 2014

Майли Сайрус решила, что консервативного низа более чем достаточно. Действительно, сидеть в этом наряде куда удобнее, чем, скажем, в рыбьей сетке Роуз МакГоуэн. А вот верх наряда вызывает вопросы: что это? Готическая версия костюма пришелицы Лилу из «Пятого Элемента»?

Или девушка перепутала красную ковровую дорожку с красной комнатой боли? Как эта конструкция будет выглядеть, когда Майли решит присесть, трудно даже представить.

Белла Хадид в Каннах, 2016

Новый век — новая классика. У этого красного платья Alexandre Vauthier Couture есть хорошие шансы стать очередным эталоном откровенности, затмив «булавки» от Versace образца 1994 года. 19-летняя (на тот момент) Белла Хадид, входящая в топ самых высокооплачиваемых моделей, отправилась покорять Канны.

Ну, а чем еще обратить на себя внимание на Красной ковровой дорожке, по которой рядом с тобой проходят Ванесса Паради или беременная Блейк Лайвли? Фактически Белле удалось повторить успех Игги Азалии в 2014 году. Платье, в котором младшая Хадид красиво позировала перед гостями и фотографами, оказалось непредназначенным для ходьбы и особенно — ступенек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», поразила репортеров прозрачным платьем на открытии фестиваля в Каннах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter