Мир

Последний в жизни поцелуй: в Перу пара разбилась насмерть, упав с моста (печальное видео)

В Перу в городе Куско целующаяся пара потеряла равновесие и упала с моста. Об этом пишет Daily Mail.

Трагедия произошла, когда 34-летняя Мэйбет Эспинос и 36-летний Эктор Видаль возвращались из ночного клуба.

По дороге они остановились на мосту для поцелуя.

Женщина села на перила моста и обхватила спутника ногами, опираясь на ограждение только одной рукой.

В какой-то момент она откинулась назад, потеряла равновесия и упала вниз, увлекая за собой мужчину. Шансов удержаться ни у одного из них не было. Они упали с высоты 16 метров.

Мейбет погибла на месте, а Гектор с переломом основания черепа был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

Трагедию зафиксировали камеры наблюдения.

Издание сообщает, что Эспинос и Видаль были альпинистами и переехали в Куско, чтобы работать инструкторами-проводниками.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Калуше Ивано-Франковской области четырехлетняя девочка упала с моста через реку Сивку. Ребенок прислонился к перилам моста, те оказались поврежденными. Девочка упала вниз под мост вместе с ограждением. К счастью, высота была не большой. Но реальной проблемой стали обрушившиеся на девочку перила. Мама ребенка вместе с прохожими и остановившимися рядом водителями смогли вытащить девочку из-под упавших конструкций.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter