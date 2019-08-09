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Последний в жизни поцелуй: в Перу пара разбилась насмерть, упав с моста (печальное видео)
В Перу в городе Куско целующаяся пара потеряла равновесие и упала с моста. Об этом пишет Daily Mail.
Трагедия произошла, когда 34-летняя Мэйбет Эспинос и 36-летний Эктор Видаль возвращались из ночного клуба.
По дороге они остановились на мосту для поцелуя.
Женщина села на перила моста и обхватила спутника ногами, опираясь на ограждение только одной рукой.
В какой-то момент она откинулась назад, потеряла равновесия и упала вниз, увлекая за собой мужчину. Шансов удержаться ни у одного из них не было. Они упали с высоты 16 метров.
Мейбет погибла на месте, а Гектор с переломом основания черепа был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.
Трагедию зафиксировали камеры наблюдения.
Издание сообщает, что Эспинос и Видаль были альпинистами и переехали в Куско, чтобы работать инструкторами-проводниками.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Калуше Ивано-Франковской области четырехлетняя девочка упала с моста через реку Сивку. Ребенок прислонился к перилам моста, те оказались поврежденными. Девочка упала вниз под мост вместе с ограждением. К счастью, высота была не большой. Но реальной проблемой стали обрушившиеся на девочку перила. Мама ребенка вместе с прохожими и остановившимися рядом водителями смогли вытащить девочку из-под упавших конструкций.
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