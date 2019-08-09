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Жара и грозы: синоптики дали прогноз погоды на 9 августа
Пятница, 9 августа, станет довольно жаркой — днем на западе страны воздух прогреется до 25 градусов тепла, а на юге Украины столбики термометров могут подняться до плюс 30 градусов. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков Украинского Гидрометцентра,
Также не исключены грозовые дожди — они ожидаются на западе, севере и в центре страны.
Метеокарта на 9 августа
Как сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 8 августа, в Украину пришло очередное потепление, оттеснив холодный атмосферный фронт Xaver.
Подобные температурные «качели» приводят к чрезвычайным метеоявлениям, ранее не характерным для Украины. Так, в последнее время все чаще поступают сообщения о смерчах и селях.
О погоде в Украине до конца недели читайте в статье «ФАКТОВ» «Жара до плюс 30 и грозы: синоптики дали прогноз погоды на конец лета».
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