Украина

Жара и грозы: синоптики дали прогноз погоды на 9 августа

Пятница, 9 августа, станет довольно жаркой — днем на западе страны воздух прогреется до 25 градусов тепла, а на юге Украины столбики термометров могут подняться до плюс 30 градусов. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков Украинского Гидрометцентра,

Также не исключены грозовые дожди — они ожидаются на западе, севере и в центре страны.

Метеокарта на 9 августа

Как сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 8 августа, в Украину пришло очередное потепление, оттеснив холодный атмосферный фронт Xaver.

Подобные температурные «качели» приводят к чрезвычайным метеоявлениям, ранее не характерным для Украины. Так, в последнее время все чаще поступают сообщения о смерчах и селях.

О погоде в Украине до конца недели читайте в статье «ФАКТОВ» «Жара до плюс 30 и грозы: синоптики дали прогноз погоды на конец лета».

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