Жара до плюс 30 и грозы: синоптики дали прогноз погоды на конец лета

Общество и люди

Правда, стихия, бушевавшая на юге страны, по словам синоптиков, долго не продержится, и в ближайшие дни в Украину вернется тепло. Действительно ли это так, «ФАКТЫ» решили расспросить известных украинских синоптиков.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела кратковременных прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в конце недели в Украину действительно вернется жара.

— Столбики термометров местами достигнут отметки плюс 30 градусов. Такая температура продержится до конца недели, а 9 августа снова придут обильные осадки, грозы и шквалы, — рассказала Наталья Голеня. — Вторая волна жаркой погоды в Украине будет наблюдаться со второй половины и до конца следующей недели.

В четверг, 8 августа, возможен небольшой дождь на западе и местами на севере страны. Днем температура воздуха на западе и севере поднимется до отметки плюс 28, а в южных областях столбики термометров могут зафиксировать до 30 градусов жары.

В пятницу, 9 августа, грозовые дожди ожидаются на западе, севере и в центре страны. Днем на западе воздух прогреется до 25 градусов тепла, а на юге Украины будет жарко — почти плюс 30.

В субботу, 10 августа, на западе возможны грозовые дожди. На юге Украины днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля, а вот на севере воздух прогреется лишь до +24 градусов.

В воскресенье, 11 августа, грозовые дожди пройдут на западе страны. В Николаевской области в воскресенье столбики термометров достигнут отметки плюс 31, а во Львовской не поднимутся выше 26 градусов тепла.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, с 8 августа в Украину придет потепление.

— В четверг, 8 августа, на юге Украины, в Одесской и Николаевской областях, температура воздуха повысится до 27−28 градусов тепла, а в некоторые дни достигнет отметки плюс 31 градус. С 17 по 24 августа возможно еще одно понижение температуры на юге, в этот период столбики термометров опустятся до отметки 25−27 градусов тепла. В конце месяца будет небольшое повышение — до 28−29 выше нуля. Но в последние дни августа температура понизится до 23−24 градусов тепла,— сказал «ФАКТАМ» Горбань. — На севере Украины с 8 по 17 августа также будет наблюдаться повышение температуры — до 26−28 градусов тепла. А потом снова понижение — до 21−23 выше нуля. Возврата к высоким температурам ожидать не стоит.

— Прекратятся ли проливные дожди?

— Осадки до конца месяца не будут обильными. Дожди стоит ожидать 16 и 18 августа, а потом в конце месяца — 26 и 28 августа. Вот такой нас ждет август. Изнуряющей жары и возврата лета не будет, оно уже прошло. Такое в этом году лето…

Ранее в интервью «ФАКТАМ» аналогичную синоптическую картину на конец лета озвучил другой народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, в августе будут наблюдаться температурные качели. В начале месяца ожидается умеренное тепло и высока вероятность дождей. «Третья декада августа будет практически без осадков, температура воздуха поднимется к высоким отметкам. Такой зной не продлится долго, и в конце месяца придет резкое похолодание», — отметил синоптик.

А в середине текущей недели синоптик Наталья Диденко обещала температуру до 30 градусов.

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