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Высокие отношения: экс-супруги Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин побывали на двойном свидании со своими новыми партнерами (фото)

8:31 9 августа 2019 64
Гвинет, Брэд, Крис и Дакота
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Бывшие супруги Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин, расставшиеся в 2014 году, доказали, что до сих пор находятся в отличных отношениях. 46-летняя голливудская звезда и 42-летний солист британской группы Coldplay, у которых имеется двое общих детей, побывали на двойном свидании — вместе со своими нынешними партнерами.

Гвинет со своим вторым мужем, 47-летним продюсером Брэдом Фалчаком, и Крис с возлюбленной, 29-летней звездой фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакотой Джонсон, вместе отдыхали на пляже на Лонг-Айленде. И казались при этом одной дружной семьей. Дамы даже оделись почти одинаково — в короткие голубые шорты и белые футболки.

«Гвинет по-настоящему нравится Дакота и она довольна, что они с Крисом вместе». — говорит источник издания E! News.

В июне сообщалось, что Мартин и Джонсон решили расстаться после двухлетнего романа. Однако их разрыв не продлился долго. Пара решила воссоединиться. Говорят, это произошло не без вмешательства Пэлтроу, которая выступила в качестве миротворца.

Гвинет вышла замуж за Фэлчака в сентябре прошлого года. До свадьбы они встречались в течение трех лет.

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