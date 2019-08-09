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Высокие отношения: экс-супруги Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин побывали на двойном свидании со своими новыми партнерами (фото)
Бывшие супруги Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин, расставшиеся в 2014 году, доказали, что до сих пор находятся в отличных отношениях. 46-летняя голливудская звезда и 42-летний солист британской группы Coldplay, у которых имеется двое общих детей, побывали на двойном свидании — вместе со своими нынешними партнерами.
Гвинет со своим вторым мужем, 47-летним продюсером Брэдом Фалчаком, и Крис с возлюбленной, 29-летней звездой фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакотой Джонсон, вместе отдыхали на пляже на Лонг-Айленде. И казались при этом одной дружной семьей. Дамы даже оделись почти одинаково — в короткие голубые шорты и белые футболки.
«Гвинет по-настоящему нравится Дакота и она довольна, что они с Крисом вместе». — говорит источник издания E! News.
В июне сообщалось, что Мартин и Джонсон решили расстаться после двухлетнего романа. Однако их разрыв не продлился долго. Пара решила воссоединиться. Говорят, это произошло не без вмешательства Пэлтроу, которая выступила в качестве миротворца.
Гвинет вышла замуж за Фэлчака в сентябре прошлого года. До свадьбы они встречались в течение трех лет.
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