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Ожидания и реальность: в сети метким видео сравнили предвыборные обещания Зеленского с его действиями на посту президента
Зеленскому припомнили его предвыборные обещания быть жестким в общении с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, недавний телефонный разговор Зеленского с Путиным дал повод для жесткой критики украинского президента.
В сети появился ролик с кадрами до и после вступления президента на должность. В первом эпизоде он рассказывает украинским журналистам, как жесткой намерен общаться при встрече с Путиным, а во втором — рассказывает о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным после гибели на Донбассе четырех морских пехотинцев.
Зеленский.— Aндрій ⚓ Луганський (@LugaBeg) 8 августа 2019 г.
Ожидания — VS — реальность pic.twitter.com/aecNhJY2y2
В комментариях украинцы нелестно высказались о дипломатических талантах Зеленского, а один из пользователей прямо ответил, что «старому маразматику с ядерной палкой» можно противопоставить только НАТО.
«Ой, ну и что с этого видео? Адекватным украинцам с самого начала было понятно, что Зеля ничего с Путиным не сделает. Против старого мразматика с ядерной палкой противопоставить можно только НАТО!» — написал блогер Кость Галицкий.
Напомним, украинский генерал Богдан объяснил, почему «мягкая» политика Зеленского в отношении Путина может дорого ему обойтись.
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