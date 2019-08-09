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Украина

Ожидания и реальность: в сети метким видео сравнили предвыборные обещания Зеленского с его действиями на посту президента

9:37 9 августа 2019 235
Зеленский на брифинге
Инф. «ФАКТОВ»

Зеленскому припомнили его предвыборные обещания быть жестким в общении с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, недавний телефонный разговор Зеленского с Путиным дал повод для жесткой критики украинского президента.

В сети появился ролик с кадрами до и после вступления президента на должность. В первом эпизоде он рассказывает украинским журналистам, как жесткой намерен общаться при встрече с Путиным, а во втором — рассказывает о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным после гибели на Донбассе четырех морских пехотинцев.

В комментариях украинцы нелестно высказались о дипломатических талантах Зеленского, а один из пользователей прямо ответил, что «старому маразматику с ядерной палкой» можно противопоставить только НАТО.

«Ой, ну и что с этого видео? Адекватным украинцам с самого начала было понятно, что Зеля ничего с Путиным не сделает. Против старого мразматика с ядерной палкой противопоставить можно только НАТО!» — написал блогер Кость Галицкий.

Напомним, украинский генерал Богдан объяснил, почему «мягкая» политика Зеленского в отношении Путина может дорого ему обойтись.

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