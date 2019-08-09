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В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым (видео)
В Москве проходит церемония прощания с певцом Вилли Токаревым. По словам его представителя, панихида в Храме святителя Николая в Котельниках продлится до 12:00. Напомним, «ФАКТЫ» писали, что Токарев оставил своим наследникам.
В сети появилась прямая трансляция церемонии прощания.
После ее завершения траурная процессия направится на Калитниковское кладбище, где будет похоронен артист.
Советский и американский певец Вилли Токарев скончался в московской клинике 4 августа в возрасте 84 лет. По данным СМИ, певец страдал онкологическим заболеванием.
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