Шоу-бизнес

В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым (видео)

В Москве проходит церемония прощания с певцом Вилли Токаревым. По словам его представителя, панихида в Храме святителя Николая в Котельниках продлится до 12:00. Напомним, «ФАКТЫ» писали, что Токарев оставил своим наследникам.

В сети появилась прямая трансляция церемонии прощания.

После ее завершения траурная процессия направится на Калитниковское кладбище, где будет похоронен артист.

Советский и американский певец Вилли Токарев скончался в московской клинике 4 августа в возрасте 84 лет. По данным СМИ, певец страдал онкологическим заболеванием.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter