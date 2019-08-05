Стало известно, что оставил в наследство Вилли Токарев

Шоу-бизнес

Стало известно, что оставил своим наследникам советский и американский певец Вилли Токарев, который скончался в московской клинике 4 августа в возрасте 84 лет.

Автор и исполнитель песен в жанре русский шансон до последнего много выступал и участвовал в различных шоу, получая солидные гонорары. Музыкант-миллионер, как сообщает издание «Комсомольская правда», владел недвижимостью в Москве, Ялте и Нью-Йорке. Так, в Ялте на Вилли записана двухкомнатная квартира с видом на набережную, которая оценивается примерно в 200 тысяч долларов. В Крыму у Токарева также имеется собственная яхта.

В Москве у певца были дорогие апартаменты в высотке на Котельнической набережной стоимостью свыше 900 тысяч долларов. Соседом певца был юморист Ефим Шифрин. В разные годы в этом доме жили балерина Галина Уланова, актриса Фаина Раневская.

Самое же дорогое жилье шансонье находится в Нью-Йорке, хотя точная его стоимость не сообщается.

Авторские отчисления за песни, которые написал Вилли Токарев, будут получать его вдова и дети в равных долях.

Последние 20 с лишним лет музыкант прожил с третьей женой Юлией, которая младше его на 43 года. У них 18-летняя дочь Эвелина и 16-летний сын Милен. Юлия и дети постоянно живут в Нью-Йорке.

От предыдущих браков у артиста есть двое сыновей — 53-летний сын Антон Виленович Токарев (петербургский автор и исполнитель в стиле шансон, певец, радиоведущий) от первого брака, и 29-летний Алекс от второго брака (он живет в США). После разводов он оставлял бывшим женам недвижимость и помогал детям.

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