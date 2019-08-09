В Киеве пытались ограбить офис депутата: грабителя задержали со стрельбой (фото, видео)

Происшествия

В ночь на пятницу, 9 августа, в Киеве вор забрался в офис одного из депутатов, украл деньги, но получил пулю в лицо от охранника. Ранее в столице со стрельбой задержали банду квартирных воров, только что «обчистивших» очередное жилье.

Как сообщает «Информатор», ЧП произошло в Дарницком районе, на улице Бориспольская, 34. Сообщается, что 02:15 охрана среагировала на проникновение в офис депутата. Злоумышленник, попавший в помещение через окно, вскрыл сейф и с деньгами вышел через дверь на улицу. Грабитель был вооружен охотничьим ружьем, которое он направил на встретившую его на улице охрану.

Представитель охранной фирмы сделал предупредительный выстрел в воздух, но поняв, что преступник откроет огонь, сделал это первым. Одна из резиновых пуль попала в стену дома, а вторая — в щеку злоумышленнику.

Правоохранители, прибывшие по вызову, обнаружили в сумке грабителя 50 патронов, несколько балаклав и украденные из офиса деньги. Задержанному оказали помощь и отправили под конвоем в больницу.

О злоумышленнике известно, что несколько месяцев назад он вышел из мест лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве правоохранители были вынуждены открыть огонь по автоугонщику, который украл машину и попытался сбежать несмотря на то, что в авто успел заскочить один из оперативников.

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