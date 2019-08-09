- 11:15 На «Танцях з зірками» делали вид, что между нами ничего нет, — жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко
- 11:14 «Скачал из интернета»: главный фигурант «слива» заявления Богдана об «увольнении» озвучил свою версию
- 11:02 НАСА обнаружило на Марсе «Мону Лизу»
- 11:02 В Киеве пытались ограбить офис депутата: грабителя задержали со стрельбой
- 11:00 Целителя Пантелеимона: что нужно и чего нельзя делать в этот день
- 10:45 «Динамо» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч чемпионата Украины
- 10:40 Роттердам+ позволял сдерживать тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей, — СМИ
- 10:38 На военных складах в Турции прогремели взрывы: первые детали ЧП
- 10:37 В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым
- 10:15 Настоящий потоп: в сети показали видео ЧП в поезде «Укрзалізниці»
- 10:09 Обращались, как с официантами: пресс-служба Зеленского устроила скандал с журналистами
- 10:01 Химотходы? В Донецке жалуются на массовый мор рыбы в реке Кальмиус
В Киеве пытались ограбить офис депутата: грабителя задержали со стрельбой (фото, видео)
В ночь на пятницу, 9 августа, в Киеве вор забрался в офис одного из депутатов, украл деньги, но получил пулю в лицо от охранника. Ранее в столице со стрельбой задержали банду квартирных воров, только что «обчистивших» очередное жилье.
Как сообщает «Информатор», ЧП произошло в Дарницком районе, на улице Бориспольская, 34. Сообщается, что 02:15 охрана среагировала на проникновение в офис депутата. Злоумышленник, попавший в помещение через окно, вскрыл сейф и с деньгами вышел через дверь на улицу. Грабитель был вооружен охотничьим ружьем, которое он направил на встретившую его на улице охрану.
Представитель охранной фирмы сделал предупредительный выстрел в воздух, но поняв, что преступник откроет огонь, сделал это первым. Одна из резиновых пуль попала в стену дома, а вторая — в щеку злоумышленнику.
Правоохранители, прибывшие по вызову, обнаружили в сумке грабителя 50 патронов, несколько балаклав и украденные из офиса деньги. Задержанному оказали помощь и отправили под конвоем в больницу.
О злоумышленнике известно, что несколько месяцев назад он вышел из мест лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве правоохранители были вынуждены открыть огонь по автоугонщику, который украл машину и попытался сбежать несмотря на то, что в авто успел заскочить один из оперативников.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!