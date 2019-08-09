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Шоу-бизнес

Первую в мире звезду-трансгендера реалити-шоу нашли повешенной: подозревают убийство (фото)

11:43 9 августа 2019 167
Мириам Ривера
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Мексиканская модель Мириам Ривера, которую называют первой в мире звездой-трансгендером реалити-шоу, найдена мертвой у себя дома в городе Эрмосильо (Мексика) при загадочных обстоятельствах. 38-летнюю Мириам обнаружили повешенной. Ее муж Даниэль Куэрво, постоянно проживающий в Нью-Йорке, уверен, что его супругу убили и попытались выдать ее смерть за самоубийство.

По словам Куэрво, Ривера вызвала недовольство неких влиятельных людей, отказавшись стать проституткой, а также тем, что выступала против торговли людьми. Он говорит, что разговаривал с позвонившей ему из Мексики в США женой по телефону в день ее смерти. Она жаловалась, что плохо себя чувствует и что с рвотой у нее выходит кровь. Супруг посоветовал ей ехать в больницу. Из больницы, перед тем, как отправиться домой, она звонила ему еще раз. И это был их последний разговор. В тот же день Мириам не стало. Пока Куэрво рассматривал возможность приехать в Мексику, тело уже кремировали. Вскрытие, как пишет Daily Mail, так и не было сделано. А, когда он пытался организовать похороны жены, ему позвонил неизвестный и заявил: «Не вздумай возвращаться в Мексику, или мы убьем и тебя тоже».

Убийство подозревает также близкая подруга Мириам Жанет Ортофт. По ее словам, модель имела радужные планы на будущее и вовсе не собиралась покончить с собой.

Модель была звездой британского телешоу «Все без ума от Мириам», выходившего в эфир в 2004 году. По его сюжету, за девушкой ухаживали шестеро мужчин, до последнего не догадывавшихся, что она является трансгендером. В итоге победитель шоу, которого выбрала Мириам, подал на продюсеров в суд.
Позже Мириам принимала также участие в съемках австралийского варианта популярного реалити-шоу «Большой брат».

Родившаяся мальчиком Ривера с четырех лет мечтала стать девочкой. В то время, как трое ее братьев обожали баскетбол, она предпочитала кукол Барби. С 12 лет она начала принимать гормоны. В 14 лет она сбежала из дома и поступила на работу в стриптиз-клуб. Мириам работала моделью — в том числе и для журналов для взрослых, а также снималась в порнографических видео.

Мириам с мужем

Ранее «ФАКТЫ» писали, что трансгендерная женщина впервые стала моделью Victoria's Secret.

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