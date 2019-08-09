Как Путин спровоцировал массовые беспорядки в Киргизии

Мир

Ночью 9 августа было проведено выездное заседание Первомайского районного суда Бишкека, в ходе которого рассматривалась мера пресечения для бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Как уже сообщали «ФАКТЫ», он сдался силовикам после штурма своего дома, который продолжался почти сутки. В результате противостояния спецназовцев и сторонников Атамбаева погиб один из офицеров отряда «Альфа», более 90 человек получили ранения.

Суд арестовал бывшего главу государства до 26 августа. Атамбаев помещен в следственный изолятор Государственного комитета по национальной безопасности Киргизии. Пока бывшему президенту предъявлено обвинение в коррупции.

Как заявил журналистам адвокат Атамбаева Сергей Слесарев, речь идет об уголовном деле по факту незаконного освобождении «вора в законе» Азиза Батукаева. Слесарев назвал это обвинение необоснованным. «Как оно может быть обоснованным, если моего подзащитного приглашали в качестве свидетеля, но так и не допросили? Ему сразу вручили уведомление о подозрении. Это сценарий, который планировался изначально», — утверждает адвокат. Будут ли предъявлены Атамбаеву другие обвинения, адвокат пока не знает.

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы. В конце июня 2019 года парламент лишил его неприкосновенности. 7−8 августа силовики трижды пытались взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. Третий штурм был самым жестким. В

Кой-Таш были стянуты около 3 000 сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния Атамбаев сдался.

Вечером 8 августа в Бишкеке собрались на митинг сторонники Атамбаева. Их было не менее тысячи. Силовики разогнали собравшихся, применив светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В Киргизии 8−9 августа планировалась очередная встреча глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Их собирали на курорте Чолпан-Ата на Иссык-Куле. Из-за спецоперации по задержанию Атамбаева встречу собирались перенести. Однако сдача бывшего президента властям не потребовала такой меры. Участники встречи прибыли в Чолпан-Ата вечером. Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев. Комментируя события в Киргизии, он заявил сначала, что арест бывшего президента республики — это внутреннее дело. Однако затем Медведев отметил, что Киргизия уже «исчерпала свой лимит на революции». Он подчеркнул, что массовые беспорядки способны подорвать стабильность в стране, а это негативно скажется на партнерах республики.

Все эксперты по Киргизии оценивают арест Атамбаева как выяснение отношений между бывшим президентом Киргизии и нынешним. Так политолог Аркадий Дубнов в интервью DW подчеркнул: «Сооронбай Жээнбеков, очевидно, хочет выглядеть успешным руководителем страны, хотя трудно предположить, что в этой ситуации кто-то его таким сочтет. Это происходит накануне открывающегося в Бишкеке саммита премьер-министров стран Евразийского экономического союза. Я даже не обсуждаю беззастенчивую глупость, с которой был отдан этот приказ. Но неудача их подхлестнула, и они решили завершить, чтобы завтра рапортовать, что контролируют ситуацию. Другой причины, почему именно сейчас они залезли в эту авантюру, я пока не могу назвать».

«Два гордых киргизских аксакала должны были выяснить, кто из них главнее: бывший, который привел в президенты нынешнего, или нынешний, который не хочет слышать указаний бывшего. Каждый считает себя князем. А Атамбаев за шесть лет правления успел внушить себе и части своего окружения мысль, что он — отец нации. Отказаться от этого статуса трудно, а на кону оказалась целая страна. Соседи, во всяком случае, в Казахстане эту страну считают источником дестабилизации и получили новые тому доказательства», — добавил Дубнов.

Политолог также считает, что свою негативную роль в последних событиях в Киргизии сыграл президент России Владимир Путин. После того, как в июне парламент лишил Атамбаева неприкосновенности, бывший президент Киргизии полетел в Москву. Путин сдал согласие на встречу с ним. Затем российский президент сделал заявление, в котором призвал жителей Киргизии сплотиться вокруг действующего руководства страны. Очевидно, он имел в виду Жээнбекова, с которым встретился ранее. Однако Атамбаев, прекрасно зная менталитет соотечественников, извратил результаты своей поездки в Москву. Он преподнес их так, что Путин выразил ему свою полную поддержку. Главным аргументом Атамбаева являлся тот факт, что его тоже позвали в Кремль.

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