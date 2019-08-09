В Николаеве целый микрорайон две недели готовит еду на кострах: детали происшествия

Общество и люди

Если быть точным, сегодня 12-й день, как жилой микрорайон Варваровка города Николаева, в котором проживают ни много ни мало почти 12 тысяч жителей, а также окрестные дачные кооперативы полностью отключены от газоснабжения. Ранее мы сообщали, что под видом газовщиков по всей Украине ходят псевдопроверяющие и вымогают деньги у населения.

Объявления в форме ультиматума о том, что с 29 июля газ будет полностью отключен из-за «планового ремонта» и возобновится его подача в лучшем случае 8 августа, появились в Варваровке всего за несколько дней до даты отключения. Многие люди просто не были в курсе, почему в тот понедельник газ вдруг исчез.

АО «Николаевгаз» также сообщило, что подача будет возобновлена «только при 100% доступе ко всем газифицированным домам. В случае отсутствия доступа к газифицированным домам, газоснабжение не будет возобновлено».

На вопросы о том, что происходит, в отделе по связям с общественностью АО «Николаевгаз» ответили, что идет «плановый капитальный ремонт по инвестпрограмме» газораспределительной системы для подготовки к отопительному сезону. Руководство газового монополиста в области ситуацию не комментирует. Жители микрорайона задаются множеством вопросов. Почему о плановом ремонте длительностью в две недели сообщили всего за несколько дней? На каком вообще основании абонентов, вовремя оплачивающих ныне недешевое «голубое топливо» отключили на столь длительный период?

— Стучусь во все двери, обращался к заместителю главы госадминистрации Валентину Гайдаржи и заму городского головы Юрию Степанцу — ответ один: Варваровку начнут подключать только 8 августа. Отключить целый микрорайон на столь длительный срок — это невиданно. Вывод: чем больше у нас будет монополистов, таких как «Николаевгаз», тем больше будет таких ситуаций. Я также знаю, что после отключения Варваровки несколько первых дней газовщики никаких работ не проводили. И в эти дни люди еще могли бы пользоваться газом… — сообщил депутат Николаевского городского совета Александр Бернацкий.

Депутат поднял вопрос о ситуации на состоявшейся 8 августа сессии Николаевского горсовета, сообщив, что народное недовольство вскоре может вылиться в перекрытие автомагистрали госудаственного значения, которая проходит через Варваровку.

На это мэр Николаева Александр Сенкевич заверил, что сам займется переговорами с «Николаевгазом», отметив, что никакого влияния ни городская, ни областная власть на газового монополиста не имеет.

Поэтому мэр «посоветовал» если и блокировать что-то, то не автотрассы, а саму контору «Николаевгаза».

Тем не менее возмущенные жители микрорайона Варваровка (который, кстати, входит в черту Центрального района Николаева) готовы на крайние меры.

«Выполнили требования и ждали. Сегодня, 9 августа, прошли по улицам, никого из газовщиков нет. Есть предложение в выходные перекрыть движение на центральной трассе по Одесскому шоссе и Веселиновской. Мы не конфликтны, но подключимся к акции, другого выхода нет. Нас никто не слышит».

«Когда ждать подключения? Люди ходят на работу и сидеть ждать весь день возможности нет. Нужно чтобы объявили, в какие дни и по каким улицам будут ходить».

«А если у меня сосед на полгода в плавание ушел, и его квартире никто не живет, то весь дом теперь не подключат?» — пишут возмущенные люди, вынужденные почти две недели готовить еду на электроплитках и кострах. Особенно страдают от произвола газового монополиста старики и малообеспеченные люди, которые не сумели в отведенные «Николаевгазом» несколько дней найти альтернативу газоснабжению.

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