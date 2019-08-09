Позывной «Седой»: умер один из старейших украинских добровольцев

Украина

В пятницу, 9 августа, умер один из старейших участников АТО — 71-летний боец добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Владислав Бунецкий (позывной «Седой»). Ранее сообщалось о смерти ветеран АТО Александра Чуфицкого («Балу»), который получил ранение в боях на Донбассе в 2016 году.

Как сообщает «Форпост», «Седой» присоединился к ДУК ПС, когда ему было 68 лет. Сам он родом из Стрыя (Львовская область), но перед началом российской агрессии переехал в Луганскую область к своей будущей жене. Там он попал в плен к боевикам, но супруге удалось его выкупить.

Владислав Бунецкий перешел линию разграничения, вернулся на родину, куда позже приехала и его жена. А потом он вступил добровольцем в ряды ДУК ПС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», умер украинский боец, награжденный орденом «Народный герой», Виталий Борщ. Он воевал в составе 92-й бригады ВСУ.

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